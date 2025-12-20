Họa sĩ Kim Chi và hành trình '20 năm đến với nghệ thuật'

Sáng 20.12 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97 Phó Đức Chính, P. Bến Thành, TP.HCM), họa sĩ Kim Chi đã khai mạc triển lãm cá nhân lần thứ 7: No Stopping 2 – 20 năm đến với nghệ thuật (diễn ra từ ngày 20 - 30.12). Tác giả giới thiệu hơn 100 tác phẩm sơn dầu khổ lớn, đánh dấu một chặng đường sáng tác kéo dài gần hai thập niên.

Nhiều tác phẩm gợi nhắc tinh thần Phật giáo, hướng đến sự tĩnh lặng và an nhiên Ảnh: Phan Trọng Văn

Tranh họa sĩ Kim Chi mang một vẻ đẹp nội tâm, trầm lắng Ảnh: Phan Trọng Văn

"Các mảnh ghép ký ức của tôi như những vòng quay đều quay đều của cối xay gió", họa sĩ Kim Chi chia sẻ Ảnh: Phan Trọng Văn

Xem tranh của nữ họa sữ, mọi người nhận ra nhiều tác phẩm gợi nhắc tinh thần Phật giáo – một nguồn mạch tâm linh mà họa sĩ gắn bó trong đời sống hằng ngày. Các hình ảnh quen thuộc: hoa sen, pháp luân, gương mặt Phật hay những cấu trúc vòng xoay lặp lại… xuất hiện như biểu tượng của sự soi chiếu nội tâm, của hành trình hướng đến tĩnh lặng và an nhiên. Phong cách nghệ thuật của riêng Kim Chi không chỉ dừng ở biểu tượng, điều quan trọng là sắc độ cảm xúc, là hơi thở ấm, là nhịp điệu chậm rãi, thiền định trong cấu trúc các tác phẩm giới thiệu tại triển lãm.

"Tranh Kim Chi trầm lắng mà đầy sức sống"

Chia sẻ với PV Thanh Niên tại triển lãm, giám tuyển - họa sĩ Phan Trọng Văn nhận xét: "Ở Kim Chi, người ta thấy sự nhẫn nại của một người làm nghề bằng cả trái tim. Chị lặng lẽ học hỏi từ bạn bè, từ đồng nghiệp, từ cuộc sống quanh mình. Nhưng điều đáng quý hơn cả là chị luôn biết tự quan sát chính mình - không ngừng tìm tòi, thử nghiệm, rồi lặng lẽ vượt qua giới hạn. Chính điều đó khiến tranh Kim Chi mang một vẻ đẹp nội tâm, trầm lắng mà đầy sức sống với phong cách vẽ hồn nhiên, trẻ thơ và trong sáng".

Không giấu được cảm xúc khi chứng kiến sự quan tâm của người yêu mỹ thuật đến với mình tại lễ khai mạc, nữ họa sĩ Kim Chi run run: "Đứng giữa không gian của những bức tranh ghi dấu 20 năm sáng tác, lòng tôi dâng lên biết bao cảm xúc, vừa bồi hồi, vừa tràn ngập lòng biết ơn. Hai mươi năm qua, hội họa đã lặng lẽ đồng hành cùng tôi qua bao đổi thay của cuộc sống. Không đơn thuần là nghề nghiệp, hội họa là nơi tôi tìm thấy chính mình – một hành trình nội tâm – nơi tôi học cách lắng nghe và cũng là nơi tôi nhận ra những điều giản dị nhưng sâu sắc nhất trong cuộc đời".

Nữ họa sĩ Kim Chi bên một tác phẩm rất ưng ý Ảnh: NVCC

Không gian triển lãm đánh dấu một chặng đường sáng tác kéo dài gần hai thập niên của họa sĩ đang chào đón người xem tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM Ảnh: Q.TRÂN

"Các mảnh ghép ký ức của tôi như những vòng quay đều quay đều của cối xay gió, vòng quay xoay tít của chong chóng – có thể khiến thế giới nhỏ bé quanh mình chuyển động hoặc ẩn chứa hình ảnh mưu sinh. Từng đường cọ trở thành một hành trình khám phá, lay động và đầy sức hút. Chính những ký ức ấy đã giúp tôi kể lại câu chuyện xưa không bằng lời, mà bằng cách thổi hồn từ nhiều mảnh ghép ký ức vào những tác phẩm của mình", họa sĩ Kim Chi thổ lộ.