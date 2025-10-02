Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Họa sĩ Quỳnh Liên thắp sáng sắc hồng của nghệ thuật và nghị lực

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
02/10/2025 06:44 GMT+7

Ngày 1.10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, mạng lưới CLB Phụ nữ kiên cường giới thiệu cuốn sách 'Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường', họa sĩ Ngô Quỳnh Liên là một trong 58 nhân vật được vinh dự góp mặt. Bà ghi dấu ấn với nhiều dự án cộng đồng giàu ý nghĩa, đặc biệt là nghệ thuật vì môi trường và vì phụ nữ.

Cuốn sách Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường là tập hợp chân dung và câu chuyện truyền cảm hứng của 58 nhân vật, với thông điệp vượt lên nghịch cảnh để sống đẹp, sống hữu ích và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Song song với lễ ra mắt sách, họa sĩ Ngô Quỳnh Liên mang đến 10 tác phẩm tiêu biểu trong tổng số 20 tác phẩm ghép từ vật liệu tái chế thuộc triển lãm Tái sinh để trưng bày, giới thiệu sớm đến công chúng.

Họa sĩ Quỳnh Liên thắp sáng sắc hồng của nghệ thuật và nghị lực - Ảnh 1.

Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên là một trong 58 nhân vật trong cuốn sách

ẢNH: BTC

Các tác phẩm này được hoàn thiện từ những mảnh ghép với chất liệu nghệ thuật độc đáo là gạch, chai lọ, gốm sứ, rác thải rắn, được thực hiện miệt mài trong suốt 1 năm bởi nữ họa sĩ cùng sự đồng hành với các thành viên trong gia đình, đồng nghiệp... Họ không chỉ hỗ trợ thu gom vật liệu mà còn trực tiếp tham gia các công đoạn hàn khung giá, gắn mảnh ghép, để nghệ sĩ hoàn thiện tác phẩm theo ý tưởng sáng tạo.

Họa sĩ Quỳnh Liên thắp sáng sắc hồng của nghệ thuật và nghị lực - Ảnh 2.

Hóa chất đỏ là một trong những tác phẩm của họa sĩ Ngô Quỳnh Liên tại triển lãm Tái sinh

ẢNH: BTC

Chia sẻ về bức tranh Hóa chất đỏ họa sĩ Quỳnh Liên cho biết, chị đã sử dụng những mảnh gạch vụn, sứ vỡ và thủy tinh bỏ đi để tạo nên khung cảnh này: một phụ nữ ngồi trước ô cửa, ngoài kia là biển xanh và bầu trời rộng. Ngay trong căn phòng nhỏ, bình truyền hóa chất đỏ - biểu tượng quen thuộc với những bệnh nhân đang điều trị ung thư hiện lên như một chi tiết trung tâm. Hình ảnh ấy là sự song hành giữa thực tại khắc nghiệt và khát vọng tự do, giữa nỗi đau thể xác và khát khao được sống, được trở về với thiên nhiên, với bình yên.

"Khi người xem đứng trước Hóa chất đỏ, tôi mong họ không chỉ thấy một căn phòng bệnh viện, mà còn cảm nhận được bầu trời ngoài kia - khoảng trời tự do, niềm tin và hy vọng. Vì cho dù hành trình điều trị ung thư có khốc liệt đến đâu, con người vẫn luôn có khả năng biến những giọt đắng cay thành niềm hạnh phúc được sống thêm, yêu thêm, lan tỏa thêm điều tốt đẹp", nữ họa sĩ nói.

Nếu cuốn sách Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường tôn vinh vẻ đẹp của ý chí và tinh thần bất khuất, thì triển lãm Tái sinh khắc họa hành trình chữa lành và hồi sinh từ những mảnh vỡ của cuộc sống. Hai sự kiện hòa quyện, tạo nên chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa trong tháng 10, tháng của phụ nữ, của nụ cười và của sức mạnh tinh thần.

Tin liên quan

Hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc của họa sĩ Mai Thị Kim Uyên

Hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc của họa sĩ Mai Thị Kim Uyên

Sau nhiều đêm trắng miệt mài cùng giá vẽ, họa sĩ Mai Thị Kim Uyên (Gia Lai) đã mang đến công chúng TP.HCM 54 bức tranh sơn dầu tâm huyết trong triển lãm cá nhân lần thứ hai, khai mạc chiều 9.9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

'Những bước chân trong phòng triển lãm' đưa nghệ thuật đỉnh cao đến với công chúng

Khám phá thêm chủ đề

nghệ thuật phụ nữ tác phẩm sống đẹp Họa sĩ Quỳnh Liên Nghị lực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận