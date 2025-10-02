Họa sĩ Quỳnh Liên thắp sáng sắc hồng của nghệ thuật và nghị lực

Cuốn sách Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường là tập hợp chân dung và câu chuyện truyền cảm hứng của 58 nhân vật, với thông điệp vượt lên nghịch cảnh để sống đẹp, sống hữu ích và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Song song với lễ ra mắt sách, họa sĩ Ngô Quỳnh Liên mang đến 10 tác phẩm tiêu biểu trong tổng số 20 tác phẩm ghép từ vật liệu tái chế thuộc triển lãm Tái sinh để trưng bày, giới thiệu sớm đến công chúng.

Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên là một trong 58 nhân vật trong cuốn sách ẢNH: BTC

Các tác phẩm này được hoàn thiện từ những mảnh ghép với chất liệu nghệ thuật độc đáo là gạch, chai lọ, gốm sứ, rác thải rắn, được thực hiện miệt mài trong suốt 1 năm bởi nữ họa sĩ cùng sự đồng hành với các thành viên trong gia đình, đồng nghiệp... Họ không chỉ hỗ trợ thu gom vật liệu mà còn trực tiếp tham gia các công đoạn hàn khung giá, gắn mảnh ghép, để nghệ sĩ hoàn thiện tác phẩm theo ý tưởng sáng tạo.

Hóa chất đỏ là một trong những tác phẩm của họa sĩ Ngô Quỳnh Liên tại triển lãm Tái sinh ẢNH: BTC

Chia sẻ về bức tranh Hóa chất đỏ họa sĩ Quỳnh Liên cho biết, chị đã sử dụng những mảnh gạch vụn, sứ vỡ và thủy tinh bỏ đi để tạo nên khung cảnh này: một phụ nữ ngồi trước ô cửa, ngoài kia là biển xanh và bầu trời rộng. Ngay trong căn phòng nhỏ, bình truyền hóa chất đỏ - biểu tượng quen thuộc với những bệnh nhân đang điều trị ung thư hiện lên như một chi tiết trung tâm. Hình ảnh ấy là sự song hành giữa thực tại khắc nghiệt và khát vọng tự do, giữa nỗi đau thể xác và khát khao được sống, được trở về với thiên nhiên, với bình yên.

"Khi người xem đứng trước Hóa chất đỏ, tôi mong họ không chỉ thấy một căn phòng bệnh viện, mà còn cảm nhận được bầu trời ngoài kia - khoảng trời tự do, niềm tin và hy vọng. Vì cho dù hành trình điều trị ung thư có khốc liệt đến đâu, con người vẫn luôn có khả năng biến những giọt đắng cay thành niềm hạnh phúc được sống thêm, yêu thêm, lan tỏa thêm điều tốt đẹp", nữ họa sĩ nói.

Nếu cuốn sách Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường tôn vinh vẻ đẹp của ý chí và tinh thần bất khuất, thì triển lãm Tái sinh khắc họa hành trình chữa lành và hồi sinh từ những mảnh vỡ của cuộc sống. Hai sự kiện hòa quyện, tạo nên chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa trong tháng 10, tháng của phụ nữ, của nụ cười và của sức mạnh tinh thần.