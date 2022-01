Họa sĩ William Phạm đưa ‘Vũ khúc nhân ái’ về giới thiệu tại Việt Nam

Lễ khai mạc phòng tranh của họa sĩ William Phạm tại Ngõ Art Gallery (Q.2, TP Thủ Đức) vinh dự đón tiếp nhiều vị khách quý cùng các doanh nhân và nhà sưu tập tranh đến từ các nước Đức, Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam.

Sự kiện này cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu nghệ thuật, trong đó có cả những người đẹp yêu mến hội họa như Phan Thị Ngọc Diễm - Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008, Trần Quỳnh - Hoa khôi Thể thao Việt Nam 2007. Đặc biệt, tranh thủ chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo cùng các sở ban ngành tại TP.HCM và các tỉnh phía nam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung đã dành thời gian ghé thăm gallery và thưởng lãm các bức tranh của họa sĩ William Phạm.

Được biết, một trong số các tác phẩm chọn lọc giới thiệu ở triển lãm này có bức Vũ khúc nhân ái, từng được lựa chọn công bố tại lễ trao giải Nhà lãnh đạo trong xã hội trí tuệ nhân tạo, trong chuỗi sự kiện Sáng kiến Bách niên Liên Hiệp Quốc (UN Centennial Initiative).

William Phạm, sinh ngày 9.7.1979, tốt nghiệp MBA và Tiến sĩ tại Hà Lan và Anh, từng công tác ở Vụ Quan hệ Quốc tế thuộc Kiểm toán Nhà nước, là một họa sĩ đam mê cống hiến cho phong trào nghệ thuật tự do.





Triển lãm đầu tiên của họa sĩ William Phạm được thực hiện năm 2020 tại khách sạn Sofitel Metropole Legend Hotel (Hà Nội), trưng bày 19 tác phẩm trừu tượng thu hút các nhà phê bình nghệ thuật, đạo diễn, các kiến trúc sư cùng các nhà ngoại giao. Có thể nói, William Phạm tiên phong về lối vẽ đăng đối của những thập niên đầu thế kỷ 21 và các tác phẩm hội họa của anh luôn đề cao tính "sứ mệnh". Anh thường chia sẻ một suy nghĩ mà anh rất tâm đắc: “Hãy vươn đến bầu trời, dù không thể hái được vì sao sáng nhất nhưng ít ra, chúng ta cũng có thể đứng giữa muôn vàn tinh tú để thắp sáng ước mơ. Xin hãy nhìn lại thế giới bằng một trái tim nhân ái”.

Và triển lãm Hành trình tìm tới tự do (The Voyage to Freedom) là chuỗi sự kiện thứ hai của họa sĩ William Phạm, thể hiện sự sung sức và những bứt phá mới của anh trong khoảng thời gian giao hòa giữa năm cũ 2021 và năm mới 2022, đang thu hút sự quan tâm của công chúng yêu mến mỹ thuật nước nhà.