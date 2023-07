Hoa thơm giữa đời thường

Sau gần 2 năm nhập ngũ (3.2002 đến 1.2004) Nguyễn Bình Nam về lại cơ quan cũ tiếp tục làm việc. Được rèn luyện trong quân đội, từng làm Bí thư Chi đoàn cơ quan EVNCPC, rồi Phó bí thư Đoàn Thanh niên EVNCPC, Nguyễn Bình Nam có tố chất của một thủ lĩnh với miệng nói tay làm, kêu gọi được nhiều bạn trẻ cùng chí hướng. Sau Liên hoan Thanh niên tiên tiến tổ chức ở TP.Vinh (Nghệ An) tháng 4.2010, Nam cùng 14 đoàn viên ưu tú là đại biểu của Đoàn Khối Doanh nghiệp TP.Đà Nẵng gặp nhau và đề xuất "Nên tổ chức một hoạt động thiện nguyện để gắn kết nhau". Từ đó Câu lạc bộ (CLB) mang tên Bạn thương nhau ra đời do Nam khởi xướng và làm Chủ nhiệm.



Từ những việc làm thiện nguyện ban đầu

Hoạt động thiện nguyện đầu tiên là đi thăm và tặng quà trẻ tàn tật, mồ côi tại Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng. "Ban đầu dự kiến chỉ có thể huy động dưới 5 triệu đồng. Nhưng khi kết thúc đợt huy động, số tiền tăng lên đến 9,5 triệu đồng. Đó là một tín hiệu vui mà ai cũng thấy hạnh phúc", Nam nhớ lại. Với thành công bước đầu, nhóm của Nam tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện khác bằng cách kêu gọi thông qua mạng xã hội Facebook.

Nguyễn Bình Nam với trẻ em vùng cao

"Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình", đó là tôn chỉ hành động của Nguyễn Bình Nam được ghi trên trang Facebook cá nhân cùng tên. Chỉ tính riêng trong năm 2010, CLB Bạn thương nhau đã tổ chức 4 đợt đi trao quà với số tiền vận động được hơn 60 triệu đồng. Luôn hoàn thành tốt công việc chuyên môn, đến cuối tuần Nam cùng nhóm bạn lại khăn gói lên đường "tung hoành" khắp nơi theo phương châm "Đi thật xa - nơi thật khó - đến tận nơi - trao tận tay" không thiếu một đồng những món quà ý nghĩa mà mình đã gom góp từ bao tấm lòng nhân ái. Toàn bộ kinh phí tổ chức, đi lại đều do các thành viên tự bỏ tiền túi ra. Nam và những người bạn cùng chí hướng luôn tìm đến những vùng khó khăn nhất của các tỉnh miền Trung để giúp đỡ. Bình quân mỗi năm, họ có 5 - 6 chuyến đi. Mỗi chuyến đi, số quà mang theo trị giá hơn 70 triệu đồng để tặng trẻ em, người dân ở những vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn…

Nguyễn Bình Nam trong chuyến khảo sát tại điểm trường Ông Deo (xã Trà Dơn, H.Nam Trà My, Quảng Nam) NVCC

Xây trường trên núi

"Những món quà mang đến cho các em chỉ đem lại niềm vui tức thời, giải quyết những khó khăn trước mắt. Chỉ có việc học mới có thể giúp các em nhận thức phải thay đổi cuộc sống khó khăn này bằng chính nỗ lực của mình", Nam trải lòng. Từ đó, Nam cùng các bạn xác định chuyển hướng bằng việc xây dựng cơ sở vật chất cho các điểm trường vùng cao, vùng xa đặc biệt khó khăn. Trong những chuyến đi, Nam và các bạn không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh thầy cô cùng học trò nhiều điểm trường vùng sâu, vùng xa co cụm trong giá rét, gió hú tứ bề, bởi các phòng học rất tạm bợ, xập xệ, nền lớp học bằng đất, mưa xuống bùn sình nhão nhoẹt. Phòng nghỉ, làm việc của thầy cô cũng hết sức sơ sài, tuềnh toàng. Khi bắt tay xây dựng điểm trường đầu tiên (Trường tiểu học Kim Đồng, xã miền núi Trà Mai, H.Nam Trà My, Quảng Nam), Nam cùng các bạn mới "thấm đòn". "Ban đầu dự tính chỉ làm 1 phòng học trong 3 tuần với kinh phí 50 triệu đồng. Nhưng do phát sinh thành 2 phòng học, điểm trường lại nằm heo hút giữa triền núi, trời mưa triền miên khiến việc vận chuyển vật liệu gặp nhiều khó khăn nên "đội" kinh phí lên đến 220 triệu đồng, phải sau 2 tháng mới xong. Lúc đó thấy nhiều tiền cũng hoảng, mình phải bỏ tiền túi ra để công trình không bị ngưng trệ. Cuối cùng điểm trường này cũng được hoàn thành trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Tất cả đều nhờ các nhà hảo tâm trên Facebook và sự chung tay, góp sức của những người bạn. Đó là ngôi trường đầu tiên và đem lại cho mình vô số kinh nghiệm bổ ích", Nam bồi hồi nhớ lại.

Với cái tâm trong sáng, tấm lòng nhân ái, bao dung, bằng những việc làm nghĩa hiệp của mình thông qua mạng xã hội, Nguyễn Bình Nam đã kêu gọi và được rất nhiều người (cả những người chưa một lần gặp mặt, những người đang định cư ở nước ngoài) nhiệt tình hưởng ứng. Nam rất chu đáo và công khai đăng danh sách người ủng hộ, thời điểm và số tiền ủng hộ, tổng thu, chi rõ ràng. Từ điểm trường đầu tiên được xây dựng và hoàn thành (tháng 10.2014) đến nay Nam cùng CLB Bạn thương nhau đã xây dựng hoàn thành 16 điểm trường khang trang ở những vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi với tổng kinh phí trên 6 tỉ đồng từ sự chung tay, góp sức của mọi người. Mỗi điểm trường được xây đều gắn liền với những câu chuyện cảm động. Động lực để Nam cùng nhóm bạn chung tay thực hiện chính là các thầy, cô cắm bản nơi núi rừng heo hút; các em học sinh được ngồi học trong các căn phòng mới tươm tất…

Cứ thế, suốt 13 năm qua Nam lặng lẽ với việc mình làm, không khoa trương, chẳng ồn ào. Ngoài việc xây dựng các điểm trường, trang Facebook của Nam lúc nào cũng "nóng", cũng đầy ắp thông tin cùng lời kêu gọi và hình ảnh về các chương trình từ thiện mang tên "Én nhỏ vùng cao", "Cơm có thịt", "Sữa vùng cao", "Mái ấm vùng cao", "Tủ sách vùng cao", "Mang tết lên núi"… mà Nam cùng CLB Bạn thương nhau mỗi năm làm được khoảng chục điểm trường. Còn những chuyến đi từ thiện thì không sao kể hết. Những chương trình trên giúp hàng ngàn học sinh ở những điểm trường heo hút xa xôi giảm bớt khó khăn, gắn bó và đi học thường xuyên hơn…

Từ một điểm trường tạm bợ (ảnh nhỏ), giờ đây điểm trường Tăk Rân (xã Trà Cang, H.Nam Trà My, Quảng Nam) đã được CLB Bạn thương nhau hỗ trợ xây dựng khang trang (ảnh lớn)

Đi học trên núi

Đây là dự án hoạt động theo phương châm "Mỗi gia đình/cá nhân ở phố nhận nuôi một em trên núi" với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn đến khi các em học xong lớp 12. Nếu các em có nguyện vọng học lên cao hơn, dự án sẽ tiếp tục đồng hành để giúp các em hoàn thành ước mơ dang dở", Nam chia sẻ. Dự án triển khai từ tháng 9.2022. Danh sách học sinh các trường tham gia dự án phải có sự giới thiệu bằng văn bản của trường với thông tin cụ thể về hoàn cảnh từng em. Đối tượng thụ hưởng là các em đang đi học. Dự án hoạt động nhờ sự điều phối của các thành viên CLB Bạn thương nhau với các thầy cô giáo tại các trường. Hằng tháng, các thầy cô nhận tiền từ dự án để mua sắm quần áo, sách vở, vật dụng cần thiết, nhu yếu phẩm trợ lực cho các em và gia đình. Qua 8 tháng hoạt động, dự án hiện đang hỗ trợ cho 250 em học sinh mồ côi, đặc biệt khó khăn của 18 trường từ vùng núi Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi với mức 500.000 đồng/em/tháng. Trung bình một tháng 125 triệu đồng, một năm 1,5 tỉ đồng…

Việc làm thiện nguyện của Nam và CLB Bạn thương nhau được nhiều báo, đài phát thanh và truyền hình địa phương, trung ương đưa tin, phát sóng, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp đến cộng đồng.

Nhiệt thành làm việc thiện nguyện, Nam còn làm tốt công việc được giao. Nhiều năm qua Nam là Trưởng ban Truyền thông, Phó bí thư Đảng ủy EVNCPC. Với cái tâm, tấm lòng và uy tín của mình, Nam tiếp tục cùng bạn bè làm việc thiện nguyện. Nguyễn Bình Nam như hoa thơm giữa đời thường lặng lẽ tỏa hương.