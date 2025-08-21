Hoãn công bố điểm chuẩn: Thí sinh thêm hồi hộp

Theo kế hoạch ban đầu, các trường đại học, cao đẳng trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn từ 17 giờ ngày 20.8 đến trước 17 giờ ngày 22.8. Tuy nhiên, vào chiều ngày 20.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẩn trương ban hành công văn điều chỉnh kế hoạch xét tuyển năm 2025. Các cơ sở giáo dục không công bố điểm chuẩn trúng tuyển trước 12 giờ 30' ngày 22.8, lùi 2 ngày so với kế hoạch trước đó.

Theo đó, số thí sinh đăng ký xét tuyển tăng mạnh, đồng thời tất cả phương thức xét tuyển được thực hiện chung trong một đợt. Vì vậy các trường cần tăng cường rà soát dữ liệu, phương thức, tình huống xét tuyển và tính toán kỹ tỉ lệ ảo phù hợp để không làm ảnh hưởng nguồn tuyển của trường khác và không tuyển vượt chỉ tiêu, vượt năng lực đào tạo của trường mình.

Mặc dù việc lùi lịch là cần thiết để lọc bớt nguyện vọng ảo nhưng nhiều thí sinh cảm thấy lo lắng, hồi hộp hơn khi phải tiếp tục chờ đợi.