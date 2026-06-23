Hôm nay 23.6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo của các bên trong vụ "Tranh chấp về thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và Đòi nhà cho ở nhờ", giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái NSƯT Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái NSƯT Vũ Linh).

Hoãn phiên tòa chia thừa kế của cố nghệ sĩ Vũ Linh do Hồng Loan nhập viện

Theo ghi nhận của chúng tôi, trước giờ diễn ra phiên tòa, nhiều YouTuber, người dân đứng ngoài khu vực tòa án theo dõi thông tin vụ án. Lực lượng bảo vệ, công an... túc trực trước cổng tòa án để giữ trật tự.

Tại phiên tòa chiều nay, nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, cùng một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố nghệ sĩ), ông Võ Thành Nhiêu (em trai NSƯT Vũ Linh) đã có mặt tại tòa.

Phía bên ngoài, YouTuber, TikToker, người dân tập trung đông ở cổng tòa từ trước giờ xét xử phúc thẩm Ảnh: L.X

Hồng Loan vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm

Phía bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. Người đại diện ủy quyền của bà Loan là bà Nguyễn Thị Minh Thái vắng mặt.

Tại phần thủ tục, theo thư ký tòa báo cáo, bà Võ Thị Hồng Loan có đơn xin hoãn phiên tòa vì gặp vấn đề sức khỏe.

Theo đó, ngày 22.6, bà Loan phải nhập viện do sốt, đau bụng, tiêu hóa và đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM theo chỉ định của bác sĩ.

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