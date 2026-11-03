Hoàng Mập khai máy phim mới, tiết lộ sự thay đổi sau khi giảm hơn 50 kg

Mới đây, nghệ sĩ Hoàng Mập cùng ê kíp tất bật cho buổi khai máy phim truyền hình Ai cũng có bí mật tại Cần Thơ. Tác phẩm kể về một bác sĩ thẩm mỹ tưởng chừng có cuộc sống viên mãn nhưng sau đó nhận ra đó chỉ là “vỏ bọc” cho những bí mật riêng.

Trịnh Kim Chi, Cao Minh Đạt đóng phim của Hoàng Mập

Theo tiết lộ của nam nghệ sĩ, đây là dự án tâm huyết của anh, quy tụ dàn diễn viên gạo cội như NSND Trịnh Kim Chi, Cao Minh Đạt, NSƯT Như Huỳnh, Khánh Trinh… bên cạnh những gương mặt mới như Sang Ca, Trần Minh Đức, Trúc Phạm...

Hoàng Mập cùng con gái Khánh Trinh trong buổi khai máy phim truyền hình Ai cũng có bí mật Ảnh: NVCC

Với Hoàng Mập, Ai cũng có bí mật là một bộ phim thú vị khi khai thác ngành thẩm mỹ, khác với các tác phẩm trước anh từng thực hiện. Do đó, nam nghệ sĩ phải dành thời gian nghiên cứu, cùng các cộng sự chỉnh sửa kịch bản sao cho phù hợp. “Phim đề cập đến nhiều câu chuyện xảy ra trong xã hội hiện đại - có những gia đình tưởng chừng rất hạnh phúc, đầm ấm nhưng lại là những “đợt sóng ngầm” dữ dội, có thể đánh sập tất cả”, anh bật mí về "đứa con tinh thần" mới.

Việc làm phim cũng đòi hỏi Hoàng Mập tính toán về mặt thời gian, để vừa đảm bảo hoàn thành tác phẩm, vừa không ảnh hưởng đến việc học và chăm lo cho gia đình. Anh thừa nhận khi làm bất cứ một dự án nào cũng bằng tâm thế hết mình nhằm đáp lại sự yêu thương của khán giả.

Nói về việc học, Hoàng Mập cho biết khi làm nghiên cứu sinh, lịch trình đã có từ trước nên anh cứ theo đó mà làm việc. “Nhưng lúc đó, tôi ưu tiên cho việc học trước. Công việc hay thời gian vui chơi tôi phải gạt sang một bên để không ảnh hưởng”, anh chia sẻ.

Hoàng Mập có đổi nghệ danh sau khi giảm cân?

Ngoài dàn diễn viên gạo cội, Hoàng Mập trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ với mong muốn mang lại màu sắc mới mẻ cho tác phẩm Ảnh: NVCC

Xuất hiện với vóc dáng thon gọn trong ngày cúng khai máy, Hoàng Mập cho biết tính đến hiện tại, anh giảm hơn 50 kg. Dù ngoại hình có sự thay đổi rõ rệt nhưng điều khiến nam nghệ sĩ thấy vui là khán giả vẫn nhận ra mình. Thậm chí, nhiều người còn hài hước khuyên anh đổi nghệ danh hậu giảm cân.

Nói về điều này, diễn viên Nhà ông Hoàng có vàng bày tỏ: “Dù bây giờ ngoại hình tôi khác nhiều so với trước nhưng cái tên Hoàng Mập đã cho tôi biết bao nhiêu tình yêu thương của khán giả, cho tôi nhà lầu, xe hơi, cho tôi công ăn việc làm…”.

Điều khiến Hoàng Mập trân trọng sau khi giảm cân chính là việc tình hình sức khỏe được cải thiện, mọi hoạt động của anh cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Nam nghệ sĩ vui mừng tiết lộ các chỉ số sức khỏe không còn ở mức “báo động” như trước. Nhờ đó, anh cảm thấy yêu đời, yêu bản thân và có thêm nguồn năng lượng tích cực để làm việc.

Hoàng Mập cùng các diễn viên trong hậu trường Ảnh: NVCC

Gần đây, việc Hoàng Mập cất công xây dựng cơ ngơi mới ở Di Linh được nhiều người quan tâm. Đây là nơi anh và gia đình nghỉ ngơi, trải nghiệm bầu không khí mát mẻ, thoáng đãng sau những giờ làm việc căng thẳng. Dù vậy, diễn viên Vali tình yêu cho biết bản thân vẫn duy trì đam mê nghệ thuật, chứ không bỏ bê. Minh chứng cho điều này là việc anh đang tất bật quay hình cho dự án truyền hình Ai cũng có bí mật.

“Nói thật ra gia đình tôi không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Chẳng hạn vào những dịp lễ tết, tôi đến Di Linh ở giỏi lắm là một tuần hoặc 10 ngày. Còn thông thường tôi đi 2, 3 ngày là về, có khi sáng lên là chiều phải về lại TP.HCM. Thực sự tôi ao ước được ở Di Linh lâu hơn, nhưng vì công việc vẫn còn nhiều quá. Mình vẫn yêu nghề và vẫn phải nuôi sống gia đình nên chưa thể về hưu sớm như vậy”, Hoàng Mập bộc bạch.

Hoàng Mập xem cơ ngơi mới là “của để dành”. Anh dự định sau này khi đã lớn tuổi hay đã về hưu, không còn vướng bận công việc sẽ chuyển hẳn lên Di Linh để trải nghiệm không gian sống mới.