Từ sắc màu dân gian đến sự dịu dàng của trải nghiệm

Âm nhạc của Hoàng Thùy Linh với những thanh âm điện tử hiện đại, tiết tấu sôi động, cách xử lý âm nhạc giàu tính sân khấu hòa quyện cùng chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam, tạo nên một thế giới âm nhạc riêng biệt, vừa quen thuộc vừa mới lạ. Ở đó, những câu chuyện cổ, phong tục, tín ngưỡng, thành ngữ và hình ảnh văn hóa truyền thống được đặt trong một không gian âm nhạc đương đại, mang đến cho người nghe những trải nghiệm vượt ra ngoài khuôn khổ của một ca khúc giải trí.

Từ những thử nghiệm mang tinh thần khám phá, khẳng định cá tính, đến những suy tư về tình yêu, nhân duyên và sự trưởng thành, âm nhạc của nữ ca sĩ đã trải qua một quá trình chuyển động đáng kể. Nếu những sản phẩm đầu tiên cho thấy khát vọng tạo dựng một thế giới nghệ thuật riêng, thì những ca khúc gần đây lại hé lộ một Hoàng Thùy Linh sâu lắng, bao dung và dịu dàng hơn với cuộc đời.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh với những chuyển biến âm nhạc đầy bản sắc ẢNH: TÔN PHONG

Khi văn hóa dân gian trở thành ngôn ngữ của âm nhạc đương đại

Hoàng Thùy Linh đưa văn hóa dân gian Việt Nam trở thành chất liệu xuyên suốt trong sáng tác và biểu diễn. Thay vì khai thác truyền thống theo hướng phục dựng nguyên bản, cô lựa chọn cách tiếp cận mới: đặt những yếu tố văn hóa quen thuộc vào cấu trúc âm nhạc hiện đại, kết hợp âm hưởng dân gian với electronic, pop, dance và những nhịp điệu giàu năng lượng.

Trong album Hoàng (ra mắt 2019), định hình rõ hơn tư duy nghệ thuật của Hoàng Thùy Linh với những ca khúc như Để Mị nói cho mà nghe, Tứ Phủ, Duyên âm hay Kẻ cắp gặp bà già… Cách cô đưa những hình tượng văn học, tín ngưỡng và quan niệm dân gian vào âm nhạc đại chúng, vào ca khúc đương đại vừa lạ lẫm, vừa thú vị bởi tính độc bản.

Trong đó, Để Mị nói cho mà nghe, hình tượng Mị từ tác phẩm văn học của Tô Hoài được đặt vào một bối cảnh hoàn toàn mới. Không còn chỉ là người phụ nữ cam chịu trong những trang văn, Mị xuất hiện với tinh thần chủ động, phóng khoáng, sẵn sàng bước ra khỏi những ràng buộc để tìm kiếm tự do. Sự kết hợp giữa câu chuyện văn học, chất liệu dân gian vùng cao và âm nhạc hiện đại đã tạo nên một cách kể chuyện vừa gần gũi vừa mới mẻ.

Tứ Phủ khai thác không gian tín ngưỡng thờ Mẫu với những sắc thái văn hóa đặc trưng. Âm nhạc, hình ảnh và vũ đạo cùng tham gia tái hiện một thế giới giàu tính biểu tượng, cho thấy tham vọng đưa những chất liệu văn hóa vốn ít xuất hiện trong nhạc pop đại chúng đến gần hơn với công chúng trẻ.

Văn hóa dân gian trở thành phương tiện để nữ ca sĩ truyền tải những câu chuyện về thân phận, tình yêu, khát vọng tự do và cách con người đối diện với cuộc sống.

Những người bạn trong cuộc sống của Hoàng Thùy Linh ẢNH: TÔN PHONG

Từ khát vọng khẳng định bản thân đến niềm vui của sự kết nối

Nếu Hoàng là tuyên ngôn về cá tính và bản sắc, album LINK đánh dấu một bước chuyển trong tư duy sáng tạo thì album Thùy là một bước ngoặt hướng đến sự thấu hiểu và dung hòa qua Thầy Dùi, Cấm Tám, Gắp lửa bỏ tay người, Ăn cắp la làng hay Vô lượng kiếp… Nếu những album trước thường tạo ấn tượng bằng năng lượng mạnh mẽ, những bản phối giàu tiết tấu và thế giới hình ảnh đậm tính biểu tượng, thì Thùy lại mở ra một không gian khác: sâu lắng, nhiều suy tư và hướng đến sự cân bằng trong tâm hồn.

Thông qua âm nhạc, Hoàng Thùy Linh không chỉ kể những câu chuyện âm nhạc thông qua các hình tượng văn hóa lớn hay những biểu tượng dân gian giàu tính sân khấu, mà bắt đầu đi sâu vào những va chạm đời thường, những bài học về lòng tin, sự tổn thương và cách con người đối xử với nhau. Chất liệu dân gian vẫn hiện diện, nhưng cách sử dụng đã có thêm chiều sâu chiêm nghiệm. Những điều ấy là kết tinh của một hành trình đầy trải nghiệm về cuộc sống nhân sinh.