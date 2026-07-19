Hoàng tộc nhà Nguyễn đề nghị tôn trọng sự thật lịch sử trong phim

Ngày 19.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Phước Bửu Nam, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam, cho biết Hội đồng vừa ban hành thông cáo đặc biệt gửi các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, điện ảnh, các cơ quan báo chí và công chúng, đề nghị tôn trọng sự thật lịch sử trong các tác phẩm nghệ thuật, điện ảnh lấy cảm hứng từ triều Nguyễn.

Một số chi tiết trong trailer phim 'Hoàng hậu cuối cùng' gây tranh cãi trên cộng đồng mạng ẢNH: CHỤP TỪ TRAILER PHIM HOÀNG HẬU CUỐI CÙNG

Theo thông cáo, Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam cho biết thời gian qua xuất hiện một số tác phẩm điện ảnh lấy cảm hứng từ lịch sử triều Nguyễn, trong đó có nhiều chi tiết hư cấu liên quan đến Cựu hoàng Bảo Đại, Hoàng hậu Nam Phương và Hoàng thái hậu Từ Cung.

Theo Hội đồng, cách xây dựng hình tượng và một số tình tiết trong các tác phẩm này đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, đồng thời có nguy cơ khiến công chúng có nhận thức chưa chính xác về các nhân vật và bối cảnh lịch sử.

Với trách nhiệm gìn giữ di sản văn hóa, lịch sử của Hoàng tộc nhà Nguyễn, Hội đồng khẳng định mọi tác phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử đều có quyền sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên, việc áp đặt các quan niệm, chuẩn mực đạo đức, tâm lý hay giá trị xã hội của thế kỷ 21 vào bối cảnh lịch sử cần được cân nhắc thận trọng.

Những diễn giải thiếu căn cứ hoặc không phù hợp với bối cảnh lịch sử có thể dẫn đến sự hiểu lầm của công chúng, đặc biệt đối với các nhân vật và sự kiện có thật.

Về xây dựng hình tượng nhân vật, Hội đồng cho rằng việc khắc họa Cựu hoàng Bảo Đại, Hoàng hậu Nam Phương và Hoàng thái hậu Từ Cung cần dựa trên các nguồn tư liệu đáng tin cậy như tài liệu lưu trữ, thư từ, hồi ký, nhật ký, hình ảnh và lời chứng của những người liên quan.

Trường hợp các chi tiết hư cấu thiếu cơ sở rõ ràng nhưng vẫn gắn trực tiếp với danh tính nhân vật lịch sử có thể ảnh hưởng đến danh dự tiền nhân, đồng thời gây tổn thương cho hậu duệ và những người đang nghiên cứu, bảo tồn giá trị lịch sử triều Nguyễn.

Để hài hòa giữa quyền tự do sáng tạo nghệ thuật và trách nhiệm đối với lịch sử, Hội đồng đề nghị các đơn vị sản xuất, phát hành phim minh bạch cơ sở tư liệu đối với những chi tiết hư cấu liên quan đến các nhân vật lịch sử triều Nguyễn khi giới thiệu tác phẩm. Đồng thời, cần có chú thích hoặc giải thích rõ các nội dung hư cấu dễ khiến công chúng hiểu nhầm là sự thật.

Trong trường hợp tác phẩm sử dụng nhiều yếu tố sáng tạo nhưng không thể kiểm chứng bằng nguồn tư liệu đáng tin cậy, Hội đồng đề nghị cân nhắc thay đổi tên nhân vật để tránh gây nhầm lẫn, phù hợp với quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam khẳng định luôn trân trọng quyền tự do sáng tạo và đánh giá cao những tác phẩm góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, Hội đồng cũng cho rằng việc bảo vệ danh dự tiền nhân và gìn giữ tính trung thực của lịch sử là trách nhiệm cần được đặt ra đối với những diễn giải thiếu căn cứ.

Hội đồng đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ quan quản lý, giới nghiên cứu, đơn vị sáng tạo, truyền thông và công chúng cùng chung tay bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc trên tinh thần khách quan, khoa học và tôn trọng sự thật.

Như Thanh Niên đã thông tin, phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng thời gian qua trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến về dàn diễn viên, dự án của Bảo Nhân - Namcito còn gây tranh luận quanh phục trang và một số tình tiết xuất hiện trong teaser công bố ngày 7.7.