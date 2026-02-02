Hoàng tử bị phế truất Andrew tiếp tục vướng bê bối tình ái

Một lần nữa, những mặt tối gây tranh cãi của Hoàng gia Anh lại bị phơi bày trước công chúng. Chuỗi email gây rúng động này diễn ra vào mùa hè năm 2010, thời điểm Jeffrey Epstein vừa được trả tự do sau khi thụ án vì tội danh dụ dỗ một bé gái 14 tuổi.

Tội ác của cựu Hoàng tử Andrew tiếp tục bị bại lộ

Ngày 11.8.2010, Jeffrey Epstein gửi một email cho tài khoản có mật danh "The Duke". Giới quan sát đều biết đây chính là địa chỉ email cá nhân của cựu Hoàng tử Andrew. Trong thư, Jeffrey Epstein viết rằng ông ta có một người bạn mà ông tin rằng Andrew sẽ thích gặp gỡ để dùng bữa tối. Người phụ nữ tên Irina, dự kiến có mặt tại London (Anh) từ ngày 20 đến 24 cùng tháng.

Hình ảnh Andrew xuất hiện cùng một cô gái lạ trong bức ảnh bị rò rỉ Ảnh: U.S. Justice Department

Chỉ một ngày sau, cựu Hoàng tử Andrew đã hồi đáp với giọng điệu không giấu được sự hào hứng. Ông cho biết đang ở Geneva (Thụy Sĩ) đến sáng 22.8.2010 nhưng rất mong được gặp Irina, đồng thời hỏi Jeffrey Epstein liệu ông có mang theo lời nhắn nào từ Irina hay không. Andrew sau đó gửi kèm thông tin liên lạc cá nhân.

Chưa dừng lại ở đó, em trai Vua Charles III tiếp tục gửi thêm một email khác, đặt câu hỏi mang tính dò xét hơn khi yêu cầu Jeffrey Epstein cung cấp thêm những "thông tin hữu ích" về người phụ nữ này. Đáng chú ý, phần chữ ký cuối thư vẫn ghi rõ tước hiệu khi đó của ông là Công tước xứ York, Hiệp sĩ Huân chương Garter.

Jeffrey Epstein lập tức hồi đáp, mô tả Irina là người phụ nữ 26 tuổi, quốc tịch Nga, thông minh, xinh đẹp và đáng tin cậy, đồng thời xác nhận rằng cô đã có địa chỉ email của Andrew.

Trước những thông tin này, cựu Hoàng tử Andrew trả lời với thái độ thân mật, hỏi thăm Jeffrey Epstein về cuộc sống sau khi giành lại tự do. Cụm từ này cho thấy Andrew hoàn toàn ý thức được việc Jeffrey Epstein vừa ra tù, song vẫn không hề tỏ ra dè dặt trong mối quan hệ với ông trùm tai tiếng này, thậm chí còn sẵn sàng tiếp nhận sự sắp xếp mang tính riêng tư.

Trong bộ hồ sơ Epstein mới được công bố, cựu Hoàng tử Andrew còn xuất hiện trong một bức ảnh gây tranh cãi, khi ông được ghi nhận đang cúi người sát bên một phụ nữ chưa rõ danh tính.

Nhân vật Irina mà Andrew tỏ ra quan tâm được cho là một trong những "quân bài" mà Jeffrey Epstein thường sử dụng. Trong các tài liệu được giải mật, cái tên này cũng xuất hiện trong email của cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Barclays - Jes Staley. Trước đó một năm, Jeffrey Epstein từng sắp xếp cho Jes Staley lưu trú tại một khách sạn hạng sang ở London (Anh) và gặp gỡ một người phụ nữ tên Irina.

Dù chưa thể khẳng định hai người phụ nữ trùng tên này có phải cùng một người hay không, nhưng việc Jeffrey Epstein dùng các phụ nữ trẻ để tiếp cận và lấy lòng giới quyền lực từ lâu đã không còn là bí mật.

Hoàng tử Andrew tiếp tục bị réo tên trong các tài liệu mật liên quan đến tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein Ảnh: PA

Trước áp lực dư luận trong quá khứ, con trai thứ hai của cố Nữ hoàng Elizabeth II từng khẳng định ông đã chấm dứt mọi liên hệ với Jeffrey Epstein từ năm 2006, và chuyến gặp vào năm 2010 chỉ nhằm mục đích trực tiếp tuyên bố cắt đứt quan hệ. Tuy nhiên, những tài liệu mới công bố cho thấy lời giải thích này không phù hợp với thực tế.

Các email cho thấy đến tận tháng 3.2011, Andrew và Jeffrey Epstein vẫn duy trì liên lạc thường xuyên. Trong thư, cựu hoàng tử thậm chí còn than phiền với Jeffrey Epstein về những cơ hội kiếm tiền lớn mà ông không thể tham gia vì địa vị và vai trò của mình, bộc lộ sự thất vọng xoay quanh quyền lực và tài chính.

Cùng thời điểm đó, Andrew bị bắt gặp đi dạo cùng Jeffrey Epstein tại Công viên Trung tâm New York (Mỹ), sau khi ông lưu trú tại căn biệt thự của Jeffrey Epstein ở thành phố này.

Chưa dừng lại ở đó, hôm 1.2, một người phụ nữ thứ hai tiếp tục lên tiếng cáo buộc rằng cô từng được Jeffrey Epstein sắp xếp sang Anh để gặp gỡ cựu Hoàng tử Andrew, theo tiết lộ của luật sư đại diện với BBC.

Theo lời kể, cuộc gặp được cho là diễn ra vào năm 2010 tại Royal Lodge - dinh thự của cựu hoàng tử ở Windsor (Anh). Người phụ nữ mang quốc tịch nước ngoài và khi đó đang ở độ tuổi ngoài 20.

Luật sư Brad Edwards, thuộc hãng luật Edwards Henderson (Mỹ), cho biết thân chủ của ông nói rằng sau khi qua đêm tại nơi ở của cựu Hoàng tử Andrew, cô còn được đưa đi tham quan Cung điện Buckingham và dùng trà.

"Chúng tôi đang nói đến ít nhất một phụ nữ được Jeffrey Epstein đưa sang Anh gặp Hoàng tử Andrew. Sau một đêm ở cùng ông ta, cô ấy còn được tham quan Cung điện Buckingham", luật sư Brad Edwards nói.

Cung điện Buckingham vốn lưu trữ danh sách khách tham quan, tuy nhiên BBC cho biết không thể xác minh lời kể của người phụ nữ nếu không muốn làm lộ danh tính của cô.

Đây là lần đầu tiên một người sống sót trong các vụ việc liên quan đến Jeffrey Epstein cáo buộc rằng một cuộc gặp mang tính riêng tư đã diễn ra bên trong một dinh thự hoàng gia.

Luật sư Brad Edwards hiện đại diện cho hơn 200 nạn nhân liên quan đến Jeffrey Epstein trên toàn thế giới, trong đó có Virginia Giuffre. Trước đây, Virginia Giuffre từng cáo buộc rằng cô bị đưa tới London (Anh) vào năm 2001 để gặp Hoàng tử Andrew khi mới 17 tuổi.

Virginia Giuffre cho biết cô còn bị ép gặp Andrew thêm hai lần nữa trong giai đoạn 2001-2002, một lần tại New York (Mỹ) và một lần tại hòn đảo riêng của Jeffrey Epstein ở vùng Caribbean.

Virginia Giuffre từng đệ đơn kiện dân sự cựu Hoàng tử Andrew tại Mỹ vào năm 2021. Vụ việc được dàn xếp ngoài tòa vào tháng 2.2022 với khoản bồi thường ước tính khoảng 15,3 triệu USD. Virginia Giuffre qua đời vào năm 2025 vì tự tử sau nhiều năm chịu đựng các di chứng tâm lý từ vụ bê bối.