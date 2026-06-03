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Giới trẻ

Hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc

Vũ Thơ
Vũ Thơ
03/06/2026 20:38 GMT+7

Những công trình và phần việc được triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, không chỉ hỗ trợ trực tiếp người dân mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống tại các địa bàn biên giới.

Ngày 3.6, tại xã Thất Khê (tỉnh Lạng Sơn), Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư phối hợp Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sẻ chia

Phát biểu tại lễ ra quân, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư, khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Bà đánh giá cao sự phối hợp giữa Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư và Tỉnh đoàn Lạng Sơn trong triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng, xây dựng công trình thanh niên, chăm lo thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, bảo vệ môi trường.

Hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân phát biểu tại chương trình

ẢNH: CTV

Theo bà Vân, sự phối hợp này không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch tình nguyện hè mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sẻ chia và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Để chiến dịch đạt hiệu quả cao, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần cống hiến trong đoàn viên, thanh niên; triển khai các hoạt động bám sát nhu cầu thực tiễn của địa phương, tránh hình thức, đề cao hiệu quả và tính bền vững. Các đội hình thanh niên cần phát huy thế mạnh về chuyên môn, công nghệ để hỗ trợ người dân trong chuyển đổi số, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số phục vụ đời sống.

Hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc- Ảnh 2.

Ban tổ chức trao tặng Công trình “Không gian đọc sách tương tác và sinh hoạt Đội"

ẢNH: CTV

Bà Vân cũng mong muốn tuổi trẻ Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư và tuổi trẻ Lạng Sơn tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu.

Nâng cao chất lượng đời sống tại các địa bàn biên giới

Tại chương trình, nhiều công trình thanh niên và hoạt động an sinh xã hội đã được triển khai tại các xã Kháng Chiến, Quốc Việt, Thất Khê và Bắc Sơn. Nổi bật là việc xây dựng và khánh thành 4 công trình "Thắp sáng đường thôn", 1 công trình "Đường bê tông nông thôn", 3 công trình "Sân chơi thiếu nhi" tại các điểm trường.

Hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc- Ảnh 3.

Anh Nguyễn Minh Triết và các đại biểu thăm hỏi các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Mái ấm Vinh Sơn

ẢNH: CTV

Hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc- Ảnh 4.

Ban tổ chức trao tặng công trình thanh niên cho địa phương

ẢNH: CTV

Chương trình hỗ trợ xây dựng 1 nhà nhân ái; trao tặng các công trình "Không gian đọc sách tương tác và sinh hoạt Đội", tủ sách thanh niên cùng nhiều hạng mục phục vụ đời sống người dân và thanh thiếu nhi địa phương.

Bên cạnh đó, ban tổ chức đã trao tặng 200 suất quà cho gia đình chính sách, hộ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 30 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó và 10 máy tính bảng cho các em có thành tích tốt trong học tập. Tổng nguồn lực triển khai các hoạt động an sinh xã hội và công trình thanh niên đạt gần 650 triệu đồng.

Nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng được tổ chức, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ. Những công trình và phần việc được triển khai không chỉ hỗ trợ trực tiếp người dân mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống tại các địa bàn biên giới.


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