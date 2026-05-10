Hoạt động không phép, phòng khám nha khoa bị phạt 45 triệu đồng, đình chỉ 18 tháng

Hải Phong
10/05/2026 11:14 GMT+7

Dù chưa được cấp giấy phép hoạt động, một phòng khám nha khoa tại phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) vẫn tổ chức khám bệnh cho khách nên bị phạt 45 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Ngày 10.5, lãnh đạo UBND phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận địa phương vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với một phòng khám nha khoa hoạt động khám chữa bệnh không phép trên địa bàn.

Nha khoa Lava Smile tại Quảng Ngãi bị đình chỉ hoạt động 18 tháng

Cụ thể, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành đã ra quyết định xử phạt ông Đồng Nhật Hoàng (27 tuổi, ở tỉnh Hà Tĩnh), chủ phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Lava Smile, do có hành vi hoạt động khám chữa bệnh mà không có giấy phép.

Trước đó, qua phản ánh của người dân về việc phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Lava Smile tại số 28 Lê Thánh Tôn, phường Cẩm Thành có dấu hiệu hoạt động không phép, chiều 15.4, UBND phường Cẩm Thành đã tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở này.

Tại thời điểm kiểm tra, phòng khám có 2 nhân viên lễ tân làm việc. Cơ sở chỉ xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mang tên Lava Smile (do Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Cẩm Thành cấp lần đầu ngày 14.8.2025); thông báo của Thuế cơ sở 2 Quảng Ngãi về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế (cấp ngày 30.12.2025); giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cá nhân ông Đồng Nhật Hoàng (do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 18.12.2024).

Tuy nhiên, phòng khám không cung cấp được giấy phép hoạt động khám chữa bệnh theo quy định. Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở thừa nhận đã thực hiện khám chữa bệnh cho 3 người quen vào ngày 14.4.

Do đó, UBND phường Cẩm Thành quyết định xử phạt ông Đồng Nhật Hoàng số tiền 45 triệu đồng; đồng thời đình chỉ hoạt động của phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Lava Smile trong thời hạn 18 tháng.

Theo quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn quy định mà ông Hoàng không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật. Ngoài ra, mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền chưa nộp.

Sở Y tế TP.HCM xử phạt cơ sở thẩm mỹ, nha khoa không phép, vi phạm quảng cáo, mức phạt 140 - 160 triệu đồng, đình chỉ hoạt động.

