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    Hoạt động ngoài trời nào dễ bị sét đánh? Chuyên gia tiết lộ

    Thiên Lan
    Thiên Lan
    Trong những tháng ấm áp nhất năm, hoạt động ngoài trời gia tăng cùng các trận giông bão khiến số ca tử vong do sét đánh tăng. Tại Mỹ, khoảng 2/3 số ca tử vong do sét đánh hằng năm liên quan đến các hoạt động ngoài trời.

    Ông John Jensenius, chuyên gia về an toàn phòng tránh sét đánh thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), cho biết các ca tử vong do sét khi tham gia hoạt động ngoài trời thường liên quan đến 3 yếu tố: Nạn nhân ở nơi trống trải, cách xa nơi trú ẩn an toàn và không kịp thời tìm chỗ tránh sét.

    Câu cá là hoạt động dẫn đầu về số ca tử vong do sét đánh

    Thống kê tại Mỹ cho thấy câu cá là hoạt động ngoài trời ghi nhận nhiều ca tử vong do sét đánh nhất. Theo chuyên gia Jensenius, gần như toàn bộ nạn nhân tử vong do sét khi đang câu cá đều là nam giới.

    Hoạt động ngoài trời nào dễ bị sét đánh nhất? Chuyên gia tiết lộ - Ảnh 1.

    Nam giới chiếm 79% tổng số ca tử vong do sét đánh, và chiếm tới 90% số ca tử vong liên quan đến hoạt động câu cá và thể thao

    ẢNH MINH HỌA: P.H TẠO TỪ CHATGPT

    Theo báo cáo chính thức về an toàn phòng tránh sét đánh của NOAA do Jensenius soạn thảo, nam giới chiếm 79% tổng số ca tử vong do sét đánh và chiếm tới 90% số ca tử vong liên quan đến hoạt động câu cá và thể thao.

    Ông cho biết, điểm chung là nam giới thường chủ quan và không hành động sớm để phòng tránh nguy hiểm.

    Còn với phụ nữ, đi thuyền dẫn đầu các trường hợp bị sét đánh.

    Tránh đứng dưới cây cao

    Sét có thể đánh xuống cách vị trí tâm giông bão tới 16 km. Vì vậy, ngay khi nghe thấy tiếng sấm, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn. Ông Jensenius khuyến cáo nên vào ô tô có mui cứng hoặc các tòa nhà kiên cố có thể đóng kín cửa để tránh sét.

    Nếu bị mắc kẹt ở khu vực trống trải khi đi theo nhóm, mọi người nên đứng cách xa nhau để hạn chế nguy cơ nhiều người cùng bị sét đánh, đồng thời vẫn có thể hỗ trợ nhau khi cần. Cần tránh trú dưới những cây cao hoặc ở trên đồi, nơi dễ bị sét đánh, theo trang tin về dự báo thời tiết AccuWeather (Mỹ).

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