Học công thức món ăn, thức uống từ AI, liệu có ổn?

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Ẩm thực thông minh: Mixology & Chocolate – AI in Action” của Trường trung cấp (TC) Du lịch và Khách sạn Saigontourist.

Thạc sĩ Võ Thị Mỹ Vân, Hiệu trưởng Trường TC Du lịch và Khách sạn Saigontourist, nhấn mạnh người học phải chủ động làm chủ các công cụ số, AI để phục vụ quá trình học tập, nâng cao tay nghề và chuẩn bị cho hành trình khởi nghiệp trong tương lai.

Thạc sĩ Vân cho biết ngành dịch vụ – du lịch đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ, đòi hỏi người làm nghề không chỉ giỏi kỹ năng chuyên môn mà còn phải sáng tạo và thích ứng linh hoạt. Việc đưa AI, mixology và nghệ thuật chocolate vào hoạt động ngoại khóa nhằm giúp sinh viên sẵn sàng hội nhập thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Ứng dụng AI trong ngành F&B

Trong chương trình, thạc sĩ Đào Văn Phương, Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Trường TC Du lịch và Khách sạn Saigontourist, trình bày chuyên đề “Khám phá sức mạnh AI trong kiến tạo ảnh nghệ thuật ẩm thực”. Thạc sĩ Phương cho biết ứng dụng AI trong ngành F&B tại Việt Nam vẫn ở giai đoạn khởi đầu nhưng đang tăng trưởng nhanh. Nhiều doanh nghiệp lớn đã dùng AI để thiết kế menu, dự đoán xu hướng tiêu dùng và quản lý nguyên vật liệu, mở ra nhiều cơ hội mới cho người làm nghề.

Tuy nhiên, theo thạc sĩ Phương, ở lĩnh vực đào tạo nghề, việc giúp học viên hiểu và sử dụng AI như một công cụ sáng tạo vẫn còn khá mới mẻ. Chính vì vậy, trường mong muốn đi trước một bước bằng việc đưa AI vào lớp học F&B như một phần của kỹ năng nghề thế hệ mới.

Thạc sĩ Phương đã giới thiệu đến sinh viên các công cụ AI tạo ảnh, video quảng cáo; đồng thời hướng dẫn chi tiết cách chỉnh sửa, thiết kế hình ảnh món ăn và xây dựng thương hiệu cá nhân. Hoạt động này giúp người học phát triển phong cách cá nhân và tiếp cận tư duy “ẩm thực thông minh” – kết hợp giữa tay nghề truyền thống và công nghệ hiện đại.

Học viên được hướng dẫn dùng AI để chỉnh sửa, thiết kế hình ảnh món ăn và xây dựng thương hiệu cá nhân ẢNH: SINH VIÊN TẠO BẰNG AI

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Phú Thành, chuyên gia chocolate, tốt nghiệp Le Cordon Bleu Malaysia và hiện là chuyên gia phát triển bánh tại Công ty TNHH MTV Lý Gia Viên, nhận định, bên cạnh dùng AI để hỗ trợ về hình ảnh và phát triển thương hiệu, nhiều người đã dùng AI để gợi ý, xây dựng công thức món ăn, nước uống. Tuy nhiên, nếu bê nguyên xi công thức của AI gợi ý để làm thì không ổn, người học vẫn phải kiểm tra lại, điều chỉnh và sáng tạo thêm để tạo ra công thức của riêng mình.

“Công nghệ có thể hỗ trợ một phần, nhưng cốt lõi vẫn là kiến thức và kỹ năng mà sinh viên tích lũy được. Ngành F&B vẫn do con người vận hành, và kỹ năng nghề là yếu tố quan trọng nhất”, ông Thành nhấn mạnh.

Trải nghiệm nghệ thuật chocolate và mixology cùng chuyên gia

Điểm nhấn của chương trình là hai hoạt động trình diễn nghệ thuật chocolate và mixology (nghệ thuật pha chế đồ uống).

Ông Nguyễn Phú Thành đã trình diễn kỹ thuật chế tác chocolate art ấn tượng, hướng dẫn sinh viên quy trình làm chocolate từ nguyên liệu nổi tiếng của Bỉ, kỹ thuật tempering làm tan chảy, nâng hạ nhiệt độ và tạo các loại chocolate nhân theo chủ đề Giáng sinh. Học viên còn được trực tiếp thực hành, giúp củng cố kỹ năng và cảm nhận rõ hơn tính tinh xảo của nghệ thuật chocolate.

Học viên được chuyên gia hướng dẫn làm chocolate từ nguyên liệu nổi tiếng của Bỉ ẢNH: YẾN THI

Trong khi đó, bà Lưu Đào Khánh Bảo, chuyên gia pha chế của Công ty Lý Gia Viên, giới thiệu nghệ thuật Mixology với những công thức mocktail theo xu hướng mùa lễ hội. Theo bà Khánh Bảo, mixology là việc sáng tạo, nghiên cứu, kết hợp thông minh các nguyên liệu pha chế để tạo ra các công thức đồ uống mới mẻ, độc đáo.

Bà Khánh Bảo cũng cập nhật nhiều xu hướng mới của ngành pha chế tại Việt Nam, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về đặc tính nguyên liệu, tiêu chuẩn thẩm mỹ và cách xây dựng công thức sáng tạo trong bối cảnh ngành F&B thay đổi nhanh chóng.

Chuyên gia pha chế hướng dẫn học viên nghệ thuật Mixology với nhiều công thức mocktail khác nhau ẢNH: YẾN THI

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Phú Thành cho biết Lý Gia Viên thường xuyên phối hợp với các trường ĐH, CĐ và trung cấp để tổ chức workshop chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu thiết bị, máy móc mới của ngành F&B. Điều này giúp sinh viên không bỡ ngỡ khi đi làm và bắt kịp công nghệ đang thay đổi từng ngày.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Thành cho biết sinh viên mới ra trường thường thiếu kỹ năng mềm và kinh nghiệm thực tế. Trong ngành F&B, người lao động phải trải qua quá trình làm việc từ vị trí thấp lên cao, kinh nghiệm được tích lũy từ trường lớp, doanh nghiệp, hội thảo và thực hành tại nhiều môi trường khác nhau.



