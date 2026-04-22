Học gì để góp phần tạo nên những bộ phim 'bom tấn'?

Vào lúc 14 giờ ngày 23.4, Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến do Báo Thanh Niên tổ chức với chủ đề "Khi công nghiệp văn hóa cất cánh, AI đổi luật chơi: Người trẻ nên chọn gì trong ngành kỹ xảo điện ảnh (VFX), diễn hoạt 3D (Animation) và đồ họa game" sẽ giúp bạn trẻ hiểu rõ hơn về những ngành học rất hot trong nền công nghiệp hậu kỳ và giải trí.

Chương trình được trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn, Fanpage facebook, kênh YouTube, Tik Tok Báo Thanh Niên.

Những "chuyên gia hậu kỳ" đã góp phần tạo nên những bộ phim bom tấn ẢNH: MAAC

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà trí tưởng tượng không còn biên giới. Từ những trận chiến trong phim sử thi khoa học viễn tưởng Dune: Hành tinh cát, những sinh vật kỳ ảo trong Avatar, cho đến những thế giới sống động trong các trò chơi điện tử... Tất cả các bộ phim bom tấn này đều được nhào nặn bởi bàn tay của những 'phù thủy' công nghệ.

Nhưng đằng sau những thước phim triệu đô hay những game thu hút đó là gì? Liệu đam mê vẽ hay chơi game có đủ để bạn trụ vững trong ngành kỹ xảo điện ảnh (VFX), diễn họa 3D hay đồ họa game?

Theo các báo cáo, thị trường VFX, 3D Animation và Game trên thế giới mang lại doanh thu khủng, mỗi năm hàng trăm tỉ đô la. Tại Việt Nam, Thành công của phim Mưa Đỏ với hơn 700 shots kỹ xảo và kỷ lục mọi thời đại về doanh thu phòng vé với 714 tỷ, hay phim Tử chiến trên không và Địa đạo cũng có thành công vang dội về mặt tiếng tăm và thương mại, đều có sự đầu tư thích đáng về kỹ xảo 3D.

Bên cạnh đó, các show diễn âm nhạc quốc gia nhân dịp A80 hay Anh trai vượt ngàn chông gai có hàm lượng rất cao về kỹ xảo 3D trên màn hình LED sân khấu. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành truyền thông giải trí của Việt Nam đang là cơ hội lớn để những người làm nghề hậu kỳ thể hiện tài năng.

Để làm việc trong lĩnh vực này, bạn trẻ có thể lựa chọn 3 ngành học kỹ xảo (VFX), diễn hoạt 3D (3D Animation) và đồ họa game (Game Art Design). Nhưng giữa những ngành học này có sự giống và khác nhau ra sao?

Sau khi học xong, liệu có phải chỉ làm phim hay game hay có thể mở rộng sang các lĩnh vực khác như quảng cáo, kiến trúc, giáo dục…? Một bạn học VFX sau này có thể làm trong ngành game không? Một bạn học 3D Animation sau này có thể làm phim hay làm game không? Mức lương và cơ hội thăng tiến khi học những ngành này ra sao?

Tại chương trình tư vấn, các chuyên gia không chỉ giải đáp những thắc mắc trên, mà còn chia sẻ về thị trường lao động, nhu cầu nhân lực của các ngành kỹ xảo, diễn hoạt 3D và đồ họa game, các tố chất cần thiết để có thể học tốt và phát triển sự nghiệp…

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến chiều 23.4 có các khách mời:

Anh Hoàng Việt Hùng, Founder & CEO của Sparta VFX Studio , một studio hình ảnh số thành lập từ năm 2015 tại Hà Nội, hoạt động mạnh trong các mảng VFX cho phim và truyền hình, game cinematic trailer, CGI quảng cáo và các hình thức sản xuất hình ảnh số quy mô lớn.

Anh Võ Huy Giáp, Giám đốc Đào tạo Học viện MAAC , đồng thời là Founder của Layer5 Animation Studio. Trước khi trở thành người phụ trách đào tạo tại MAAC, anh Giáp từng có hơn 3 năm giảng dạy 3D Animation và Modeling tại Pixel Blue College, Canada.

Đặng Huệ My, học viên kỳ 4, khóa 3D Animation, Học viện MAAC.








