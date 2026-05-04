Những lợi thế của thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS

Sau khi quy chế tuyển sinh ĐH 2026 được ban hành trong đó có những thay đổi về việc sử dụng chứng chỉ tiếng Anh trong xét tuyển đại học, đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố thông tin về việc quy đổi chứng chỉ IELTS sang điểm thi môn tiếng Anh.

Trong phương án tuyển sinh mà các trường ĐH công khai trên trang web, thông tin quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm thi môn ngoại ngữ cũng được công bố. Trong đó IELTS là chứng chỉ phổ biến nhất đối với thí sinh hiện nay.

Được biết, năm 2026, Bộ GD-ĐT quy định khi quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm ngoại ngữ phải có ít nhất 5 mức chênh lệch nhằm đảm bảo công bằng.

Chứng chỉ IELTS với quy định mức điểm cụ thể cũng là một trong những chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế mà nhiều trường đại học sử dụng để xét chuẩn đầu ra cho sinh viên, đảm đủ đủ điều kiện tốt nghiệp đại học. Đặc biệt, khi du học, thì chứng chỉ IELTS là điều khó có thể thiếu của học sinh.

Do đó, việc đầu tư cho con học IELTS từ sớm để chuẩn bị cho các kỳ thi lớn, đồng thời có thêm lợi thế khi gia nhập thị trường lao động là lựa chọn của nhiều gia đình. Song, nên học và thi từ bao giờ là phù hợp; học từ tiểu học, THCS có được không; phương pháp học nào phù hợp... luôn là điều nhiều người quan tâm.

Lúc 14 giờ 30 ngày 5.5.2026, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình Tư vấn trực tuyến Chọn ngành cho tương lai, chủ đề Học IELTS thế nào chuẩn bị cho các kỳ thi lớn? sẽ mang đến cho quý khán giả những thông tin hữu ích.

4 khách mời tham gia chương trình gồm:

Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, Giám đốc học thuật tại DOL IELTS Đình Lực;

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, giảng viên tại DOL IELTS Đình Lực;

Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Chủ tịch Hội Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TP.HCM (TESOL TP.HCM);

Em Phạm Vũ Thiên Di, học sinh lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn, TP.HCM

Thành tích của những khách mời

Chị Hà Đặng Như Quỳnh, 9.0 IELTS, hiện là nghiên cứu sinh Giáo dục học tại ĐH Reading (Vương quốc Anh). Chị Như Quỳnh tốt nghiệp á khoa Sư phạm Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Chị cũng tốt nghiệp thạc sĩ hạng ưu chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh, ĐH Nottingham, Vương quốc Anh.

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, 8.5 IELTS. Chị đoạt học bổng và tốt nghiệp cử nhân kinh tế loại ưu, ĐH Tài chính (trực thuộc Chính phủ Nga). Chị cũng từng giành học bổng và tốt nghiệp thạc sĩ tài chính loại xuất sắc ĐH UWE Bristol, Vương quốc Anh. Chị có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế TESOL & TEFL, từng đạt danh hiệu "Đại sứ quốc tế" thời đại học…

Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Chủ tịch Hội nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh TP.HCM, là người góp phần đưa Hội nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh TP.HCM trở thành thành viên liên kết của 2 hiệp hội sư phạm tiếng Anh lớn nhất thế giới là Hiệp hội TESOL Quốc tế (Mỹ) và Hiệp hội giáo viên dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ - IATEFL (Vương quốc Anh).

Tiến sĩ Lộc cũng là một trong những cá nhân góp phần tạo cơ hội kết nối quốc tế, trao đổi tri thức và tiếp cận nguồn học liệu giảng dạy, tài nguyên nghiên cứu phong phú cho cộng đồng giáo viên tại TP.HCM.

Em Phạm Vũ Thiên Di, 11 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn, TP.HCM - ngôi trường mơ ước của nhiều học sinh.

Chương trình Tư vấn trực tuyến chủ đề Học IELTS thế nào chuẩn bị cho các kỳ thi lớn? được phát sóng trực tuyến tại website Báo Thanh Niên thanhnien.vn, qua fanpage Facebook và qua kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên lúc 14 giờ 30 ngày 5.5.2026.

