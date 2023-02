Học sinh dùng ChatGPT và máy in 3D để làm bài tập về nhà

Theo PC Gamer, khi công nghệ ngày càng tiến bộ, việc các học sinh tận dụng chúng vào việc học hành là điều không mấy xa lạ. Nhưng vừa qua, một nhóm học sinh đã gây bất ngờ khi dùng sự hiểu biết để triển khai sức mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) của ChatGPT và một máy in 3D để chúng tự "viết tay" văn bản của bài tập về nhà.



Học sinh dùng ChatGPT làm tài liệu và nhờ máy in 3D "viết tay" bài tập CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, một tài khoản TikTok có tên 3d_printer_stuff đã chia sẻ loạt video về cách lập trình máy in 3D để làm bài tập về nhà từ những đáp án mà ChatGPT cung cấp.

Cụ thể, người dùng này đã giao nhiệm vụ cho ChatGPT đưa ra các câu trả lời của bài tập về nhà và sau đó copy/paste đáp án đó vào trang web 3dwriter (một dịch vụ trực tuyến để in 3D chữ viết). Theo quan sát, sau khi sắp xếp vị trí thích hợp và gắn bút vào máy in 3D, 3dwriter có thể viết nội dung văn bản do AI tạo ra trên giấy một cách hoàn hảo như người thật đang viết.

Bài tập được làm bởi máy in 3D và AI CHỤP MÀN HÌNH

ChatGPT có khả năng cung cấp cho người dùng những câu trả lời tự nhiên, giống như cuộc trò chuyện giữa con người với nhau. Chính vì lý do này, dịch vụ đã bị cấm tại các trường công lập ở thành phố New York (Mỹ) vì lo ngại học sinh sẽ lạm dụng và phụ thuộc vào nó, từ đó cản trở sự phát triển các kỹ năng tư duy.



Mặc dù ý tưởng đến từ nhóm học sinh đứng sau 3d_printer_stuff thể hiện sự thông minh và khả năng áp dụng công nghệ hiện đại để phục vụ việc học, nhưng điều này được đánh giá là không nên và là một hành vi lừa dối giáo viên.