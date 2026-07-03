Học sinh mang điểm thi... đi ăn nem nướng, có người được giảm hơn 90% ở TP.HCM

Ghi nhận của Thanh Niên từ 10 giờ hôm nay 3.7, ngay khi vừa mở cửa, quán nem nướng D'ran nổi tiếng ở TP.HCM có chi nhánh trên đường Phổ Quang, phường Đức Nhuận (TP.HCM) đã đông khách tìm tới thưởng thức.

Trước đó, anh Phạm Thanh Ngà (37 tuổi), chủ thương hiệu nem nướng này đã thông báo lên mạng xã hội trong ngày hôm nay, chi nhánh quán ăn này sẽ giảm giá theo điểm số cho thực khách là các em học sinh vừa thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT 2026.

Buổi trưa, ùn ùn khách kéo tới quán nem nướng D'ran của anh Ngà. Đa phần người đến là các em học sinh lớp 9 vừa thi vào lớp 10 và các em học sinh lớp 12 vừa có điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 mang bảng điểm đến theo chương trình khuyến mãi của quán để khao người thân, gia đình, bạn bè... ẢNH: CAO AN BIÊN

Quán ăn có 3 tầng, tuy nhiên các tầng đều có khách ngồi chật kín các bàn ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo đó, quán sẽ giảm giá theo điểm trung bình các môn thi của các em học sinh. "Trung bình các môn của các con là 6 điểm thì quán sẽ giảm 60%, 7 điểm giảm 70%... Cháu nào thi 10 điểm thì quán sẽ giảm 100%. Tuy nhiên, số tiền giảm không quá 200.000 đồng cho mỗi nhóm khách", phía quán chia sẻ ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều học sinh lớp 9, lớp 12 mang điểm thi đến quán để khao cha mẹ, người thân, bạn bè... ăn nem nướng D'ran. Theo ghi nhận của phóng viên, có những em thi điểm rất cao được giảm giá hơn 90%. Anh Ngà cho biết vì gia đình vợ làm trong ngành giáo dục, anh thực hiện chương trình này với mong muốn động viên tinh thần cho các em vừa trải qua kỳ thi quan trọng trong đời ẢNH: CAO AN BIÊN

Em Nhật Minh (áo trắng) là học sinh trường THPT Ernst Thälmann, phường Bến Thành (TP.HCM) cùng nhóm bạn đến ăn nem nướng D'ran ở quán. Minh cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, em thi được 26 điểm nên được giảm tới 87% cho bữa ăn hôm nay. "Em biết tới chương trình này qua mạng xã hội. Em và các bạn cảm thấy rất vui vì khi ăn ở quán được giảm giá nhiều như vậy. Đây cũng là sự động viên rất lớn với tụi em, hy vọng cả nhóm ai cũng đậu nguyện vọng 1 vào ngành yêu thích", Nhật Minh chia sẻ ẢNH: CAO AN BIÊN

Em Lê Khoa (15 tuổi) dẫn dì và các em đi ăn ở quán. Em cho biết kỳ thi vào lớp 10 vừa rồi, em đạt 21.25 điểm 3 môn học, nên được giảm giá 70% cho bữa ăn hôm nay. "Em đi từ khu vực Củ Chi đến quán để ăn. Em cảm thấy rất vui và tự hào khi điểm thi của mình có thể giúp dì và các em ăn bữa ăn ngon với giá khuyến mãi", nam sinh bày tỏ ẢNH: CAO AN BIÊN

Anh Ngà từng được nhiều người biết tới với câu chuyện đã từ bỏ công việc thủy thủ với mức lương đáng mơ ước để đưa món nem nướng gia truyền nổi tiếng của bà ngoại có từ năm 1968 đến với thực khách ở TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Nem nướng D'ran là một đặc sản có nguồn gốc từ vùng đất D'ran (Lâm Đồng). Một phần ăn truyền thống bao gồm nem nướng nóng hổi, kết hợp cùng bánh tráng phơi sương, bánh tráng chiên giòn, đồ chua và các loại rau sống tươi xanh, chấm với loại tương pha béo bùi đặc trưng ẢNH: CAO AN BIÊN

Chị Bích Ngân, một thực khách ở quán anh Ngà cho biết rất thích hương vị các món ăn ở đây ẢNH: CAO AN BIÊN

Càng về chiều, lượng khách kéo tới quán càng đông và chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" ẢNH: CAO AN BIÊN



