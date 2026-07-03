Học sinh mang điểm thi... đi ăn nem nướng, có người được giảm hơn 90% ở TP.HCM

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Hôm nay 3.7, một quán nem nướng ở TP.HCM giảm giá theo điểm thi cho học sinh lớp 9 và lớp 12. Có em tranh thủ khao gia đình, bạn bè và được giảm hơn 90%.
Ghi nhận của Thanh Niên từ 10 giờ hôm nay 3.7, ngay khi vừa mở cửa, quán nem nướng D'ran nổi tiếng ở TP.HCM có chi nhánh trên đường Phổ Quang, phường Đức Nhuận (TP.HCM) đã đông khách tìm tới thưởng thức.
Trước đó, anh Phạm Thanh Ngà (37 tuổi), chủ thương hiệu nem nướng này đã thông báo lên mạng xã hội trong ngày hôm nay, chi nhánh quán ăn này sẽ giảm giá theo điểm số cho thực khách là các em học sinh vừa thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT 2026.
Nhiều học sinh lớp 9, lớp 12 mang điểm thi đến quán để khao cha mẹ, người thân, bạn bè... ăn nem nướng D'ran. Theo ghi nhận của phóng viên, có những em thi điểm rất cao được giảm giá hơn 90%. Anh Ngà cho biết vì gia đình vợ làm trong ngành giáo dục, anh thực hiện chương trình này với mong muốn động viên tinh thần cho các em vừa trải qua kỳ thi quan trọng trong đời
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