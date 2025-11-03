Học sinh tham gia thi khởi nghiệp chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ

Học sinh THPT đến trường ĐH tham quan về mô hình đào tạo, khởi nghiệp ẢNH: TÂM NGUYÊN

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, tổ chức cuộc thi "Học sinh, học viên, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, thương mại hóa hình thành các dự án khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.

Đồng thời tạo môi trường để học sinh, học viên, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, giải pháp, dự án khởi nghiệp tạo giá trị cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội.

Từ đó, thông qua cuộc thi này, Sở GD-ĐT sẽ tìm kiếm và hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, học viên, sinh viên và chọn dự án tham dự cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia.

Theo quy định, cuộc thi dành cho đối tượng là học sinh THPT nhưng Sở GD-ĐT cho hay khuyến khích học sinh các trường THCS tham dự. Học sinh đăng ký tham gia theo nhóm (mỗi nhóm không quá 5 thành viên là học sinh, mỗi cá nhân chỉ được đăng ký tham gia 1 đội thi và 1 giáo viên hướng dẫn hiện đang là giáo viên tại trường có học sinh tham dự trong đội thi).

Các dự án khởi nghiệp tham dự cuộc thi cần hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, góp phần tạo sự đột phá đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội với các lĩnh vực: Công nghiệp, chế tạo sản phẩm; Nông, lâm, ngư nghiệp; Dịch vụ, tài chính, ngân hàng; Giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch; Kinh doanh tạo tác động xã hội.

Ngoài bài thuyết minh dự án, các đội dự thi còn thực hiện video clip các thành viên thuyết trình sản phẩm với dung lượng không quá 500MB.

Sở GD-DT TP.HCM lưu ý, bên cạnh việc thực hiện các quy định của kế hoạch cuộc thi, đảm bảo sản phẩm dự thi phải tuân thủ đúng yêu cầu của ban tổ chức và đặc biệt không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định. Học sinh chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong hồ sơ dự thi.

Các sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả. Các giải pháp, ý tưởng sáng tạo muốn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trước khi công bố giải.

Trường hợp tranh chấp bản quyền phát sinh sau khi sản phẩm dự thi đoạt giải, đối tượng dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ tổ chức cuộc thi theo 2 vòng, vòng sơ khảo từ ngày 15.11- 15.12, Ban giám khảo chấm chọn 12 dự án có tính khả thi cao vào vòng chung kết. Kết quả được thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở GD-ĐT vào ngày 25.12.

Từ ngày 25 -31.12, các nhóm được vào vòng chung kết, tổ chức xây dựng lại bài thi trước khi báo cáo (thuyết trình) ở vòng chung kết cuộc thi Học sinh, học viên, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10.1.2026.