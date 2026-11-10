Học sinh thiết kế tour du lịch, khám phá bản sắc Việt

Vừa qua, Trường THPT Lương Thế Vinh (P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) tổ chức vòng chung kết dự án học tập liên môn định hướng STEAM – Ngày hội du lịch "Vietscape 2026 – Mạch nguồn bản sắc". Sân trường đã trở thành không gian văn hóa đa sắc màu với những gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch, thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia, cổ vũ.

Sau hơn 3 tuần với vòng tuyển chọn ban đầu, tập huấn chuyên môn và vòng loại, dự án ghi nhận 59 bài dự thi của học sinh các khối 10, 11, 12. Trong đó, 12 đội thi xuất sắc nhất đại diện các khối lớp tham gia vòng chung kết.

Tổ chức hoạt động như một công ty lữ hành

Điểm thú vị của dự án là các đội thi hoạt động như những công ty lữ hành, với thành viên đến từ nhiều khối lớp. Học sinh tự phân công nhiệm vụ theo sở trường, năng lực, cùng vận dụng kiến thức liên môn theo định hướng STEAM để thiết kế gói tour 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm, hướng đến nhóm khách hàng phù hợp trong nước và quốc tế.

Dù không đi thực tế, các nhóm vẫn phải chuẩn bị đầy đủ các khâu để hoàn thiện sản phẩm: Chọn tuyến điểm, khảo sát nhu cầu, lập lịch trình, tính toán tài chính, thiết kế poster, dựng video song ngữ Việt – Anh và kiểm chứng tính khả thi của tour.

Học sinh hào hứng chụp ảnh tại gian hàng ẢNH: L.T.V

Trong quá trình thực hiện, nhà trường và giáo viên tạo điều kiện để học sinh thử sức ở nhiều vai trò như: người nghiên cứu lịch sử, địa lý; chuyên gia tài chính tính toán chi phí; người làm truyền thông sáng tạo hay hướng dẫn viên du lịch. Qua đó, học sinh phát huy khả năng, vận dụng kiến thức trong sách vở vào thực hành, rèn tư duy logic và sự nhạy bén khi xử lý tình huống.

Cô Lê Thị Ngọc Kim, Tổ trưởng chuyên môn tổ lịch sử - giáo dục công dân- giáo dục kinh tế và pháp luật , Trưởng ban tổ chức, cho biết dự án có nhiều thuận lợi nhờ sự chỉ đạo sát sao của nhà trường, tinh thần nhiệt huyết của giáo viên, sự đồng hành của chuyên gia du lịch, phụ huynh học sinh. Đặc biệt, học sinh thể hiện sự hào hứng, chủ động và sáng tạo trong quá trình tham gia.

Tuy nhiên, theo cô Kim, thử thách lớn nhất là học sinh phải cùng lúc xử lý nhiều nhiệm vụ, từ phân công công việc trong nhóm đến nghiên cứu thị trường, hạch toán chi phí và dự phòng tài chính. Đây là những kỹ năng thực tiễn mà học sinh ít có cơ hội trải nghiệm trong chương trình học truyền thống.

Giáo viên chấm điểm sản phẩm tham gia dự án ẢNH: L.T.V

Cô Nguyễn Hồng Thanh Thương, Tổ phó chuyên môn tổ ngữ văn - âm nhạc - mỹ thuật, Phó ban tổ chức, chia sẻ sự đồng hành của các chuyên gia và doanh nghiệp lữ hành giúp dự án tăng tính thực tiễn, tạo điều kiện để học sinh vừa thực hiện sản phẩm vừa trải nghiệm kỹ năng nghề nghiệp.

"Thách thức lớn nhất của dự án là phải giúp học sinh hiểu một vùng đất đủ sâu sắc để có thể tự quyết định điều gì đáng đưa vào tour. Nhưng chính thử thách ấy cũng là cơ hội để tinh thần tôn vinh bản sắc Việt được phát huy rõ nhất qua quá trình các em tự mình khám phá, tự chủ và sáng tạo", bà Thương nói.

Từ kiến thức trên lớp đến kỹ năng thực tế

Ông Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, phát biểu tại ngày hội ẢNH: L.T.V

Để hiện thực hóa ý tưởng, các nhóm học sinh tự thực hiện toàn bộ quy trình, chăm chút từ những chi tiết nhỏ nhất trong sản phẩm.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Như, giáo viên trong ban tổ chức, chia sẻ ban đầu giáo viên rất trăn trở về cách hỗ trợ học sinh kết nối kiến thức lịch sử, địa lý, ngữ văn với bài toán kinh tế, truyền thông công nghệ và thuyết trình song ngữ.

"Nhưng khi chứng kiến các em đĩnh đạc, tự tin bảo vệ quan điểm trước chuyên gia và ban giám khảo trong ngày chung kết, chúng tôi rất vui mừng khi thấy kiến thức trên lớp đã thực sự biến thành năng lực sống và bản lĩnh của các em", cô Như nói.

Với Nguyễn Trần Hoàng Nam, học sinh lớp 11A5, dự án giúp em nhận ra Việt Nam không chỉ có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những trang sử hào hùng, con người mến khách mà còn đang đổi mới mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình.

Sản phẩm của học sinh tham gia dự án ẢNH: L.T.V

Hành trình thực hiện sản phẩm cũng bồi đắp cho Nam lòng tự hào về bản sắc dân tộc, đồng thời rèn tư duy sáng tạo khi "được tự do vận dụng công nghệ số và tư duy STEAM để đổi mới cách tiếp cận di sản".

Còn Võ Thị Ngọc Mai, học sinh lớp 12A6, hào hứng chia sẻ: "Dự án giúp tụi em không chỉ cảm thấy sinh động hơn trong học tập mà còn rèn luyện được nhiều kỹ năng mềm như làm việc nhóm, xử lý rủi ro và xây dựng dự toán tài chính... khi làm tour. Từ đó nhận ra đất nước mình còn rất nhiều vùng đất mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử".

Những gian hàng đa sắc màu, các sản phẩm tour và phần thuyết trình tại ngày hội cho thấy khi có cơ hội chủ động thực hiện ý tưởng, học sinh có thể khám phá, giới thiệu di sản bằng kiến thức, sức trẻ và sự sáng tạo của mình.