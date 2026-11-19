Ngày 18.11, tại Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa (số 333 Hương lộ 3, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM), Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - PC07, Công an TP.HCM) phối hợp cùng Công an phường Bình Hưng Hòa tổ chức lễ bàn giao mô hình "Khu vực trải nghiệm học tập PCCC và cứu nạn cứu hộ" cho nhà trường.

Học sinh tiểu học trải nghiệm không gian học tập PCCC và cứu nạn cứu hộ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch triển khai mô hình "Dân vận khéo - Trường học an toàn PCCC" của Phòng PC07. Không gian trải nghiệm mới được trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị chữa cháy cơ bản, kết hợp hệ thống tranh ảnh, tài liệu trực quan sinh động. Qua đó, các em học sinh dễ dàng tiếp cận, nhận biết nguy cơ cháy nổ trong gia đình và trường học, đồng thời hình thành ý thức chủ động tự bảo vệ bản thân khi có sự cố khẩn cấp.

Ngay sau lễ bàn giao, trước 851 học sinh tiểu học cùng tập thể ban giám hiệu và 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên, các cán bộ chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 đã trực tiếp hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống phù hợp với lứa tuổi tiểu học.

Các em được thực hành cách hô hoán, báo cho người lớn và gọi tổng đài 114 khi phát hiện cháy; kỹ năng giữ bình tĩnh, dùng khăn che mũi miệng, cúi thấp người di chuyển theo lối thoát nạn trong môi trường nhiều khói, khí độc và tuyệt đối không chen lấn hay quay lại lấy đồ đạc.

Bên cạnh đó, tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường cũng được tập huấn chuyên sâu về quy trình báo cháy, cách sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy mới phát sinh, kỹ thuật hô hấp tuần hoàn và sơ cấp cứu ban đầu cho người bị bỏng hoặc ngạt khói.

Không gian học tập PCCC và cứu nạn cứu hộ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Các kỹ năng xử lý tình huống ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Các kỹ năng xử lý tình huống ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Các kỹ năng xử lý tình huống ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống phù hợp với lứa tuổi tiểu học ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Xúc động đón nhận công trình ý nghĩa ngay trước thềm kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11), cô Văn Minh Tân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, chia sẻ mô hình này không chỉ là một góc trưng bày trực quan mà thực sự là "lá chắn an toàn", gửi gắm tâm huyết của lực lượng công an và các sinh viên thực tập khóa D38 (Học viện PCCC) dành cho nhà trường. Sự chuẩn bị bài bản này giúp thầy cô thêm yên tâm và phụ huynh vững tin hơn khi gửi gắm con em dưới mái trường.

Thông qua phương pháp học và trải nghiệm thực tế, những kiến thức PCCC tưởng chừng khô khan đã chuyển hóa thành kỹ năng sinh tồn thiết yếu, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh cho các mầm non tương lai.