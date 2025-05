Học sinh TP.HCM chính thức nghỉ hè

Học sinh sẽ có gần 3 tháng nghỉ hè. Thông thường, khoảng cuối tháng 8, các em sẽ tựu trường, và 5.9 sẽ là ngày khai giảng năm học mới.

Học sinh các bậc học TP.HCM nghỉ hè, các em sẽ tham gia nhiều hoạt động hè bổ ích tại trường học và địa phương ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhằm giúp học sinh đón một mùa hè bổ ích, Sở GD-ĐT TP.HCM đã ban hành các hướng dẫn tổ chức hoạt động hè năm 2025 trong các bậc học. Kế hoạch hoạt động hè được thiết kế dành cho học sinh các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp, tạo sân chơi bổ ích, chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức trách nhiệm công dân, "nói không" với hoạt động dạy thêm kiến thức văn hóa tràn lan. Việc ôn tập kiến thức chỉ dành riêng cho học sinh có học lực yếu, kém.

Với bậc học mầm non, thời gian tổ chức hoạt động hè từ 16.6 đến hết 15.8.2025, khuyến khích giáo viên mầm non dạy hè, giúp trẻ được chăm sóc, vui chơi an toàn, trong quá trình dạy hè phải đảm bảo chế độ sinh hoạt cho trẻ, tăng cường các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, tổ chức các câu lạc bộ kỹ năng rèn luyện thể lực; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đáp ứng nhu cầu khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ theo quy định. Thực hiện cập nhật các thông tin về kết quả dinh dưỡng hàng ngày (thực đơn, khẩu phần dinh dưỡng; sổ thực ăn; sổ tính tiền chợ...) trên cơ sở dữ liệu ngành.

Nhiều trường mầm non nghỉ hè trong 2 tuần đầu tháng 6.2025, sau đó từ 16.6 đến 15.8 sẽ giữ trẻ trong hè ẢNH: THÚY HẰNG

Trong thời gian tổ chức hoạt động hè, các cơ sở giáo dục mầm non nếu có xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ; báo cáo kịp thời đến các cấp quản lý khi có khó khăn, vướng mắc.

Những học sinh "chưa thể nghỉ hè"

Thời điểm này, học sinh cuối cấp vẫn "chưa thể nghỉ hè". Nhiều học sinh lớp 5 chuẩn bị cho các kỳ thi khảo sát vào lớp 6 một số trường đặc thù. Học sinh lớp 9 và lớp 12 vẫn đang ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 (diễn ra từ 5.6 tới 7.6.2025) và kỳ thi tốt nghiệp THPT (diễn ra từ 25.6 tới 27.6.2025).

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, không để xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra các kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm 2025, ngày 28.5.2025, Phòng GD-ĐT quận 7 ban hành công văn, đề nghị tăng cường truyền thông các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm khu vực xung quanh điểm thi; truyền thông đến học sinh và phụ huynh học sinh trong việc lựa chọn các quán ăn an toàn. Công văn cũng đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục phối hợp các đơn vị liên quan trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi và khu vực xung quanh.

Hôm nay, 30.5, Sở GD-ĐT TP.HCM vừa ban hành văn bản tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Công văn được ban hành trong bối cảnh học sinh nghỉ hè, nhiều đơn vị trường học thi công sửa chữa, xây dựng.

Học sinh TP.HCM chính thức nghỉ hè, kết thúc năm học 2024-2025 ẢNH: THÚY HẰNG

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị thủ trưởng các đơn vị phải phối hợp với cơ quan chức năng nghiệp vụ tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc tuân thủ quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

Các trường học phải tăng cường rà soát, đánh giá, kiểm soát các nguy cơ, rủi ro mất an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt khi tổ chức làm việc trên cao, trong không gian hạn chế, hoạt động thi công xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình, hệ thống thang máy vận chuyển nguyên liệu phục vụ bếp ăn tại đơn vị. Yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt tại các công trình, dự án sửa chữa trong nhà trường có nguy cơ cao về tai nạn lao động...