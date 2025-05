Trẻ ôm cô giáo khóc nức nở vì chia xa trường mầm non

Hôm nay (28.5), Trường mầm non Vàng Anh, quận 5, TP.HCM, tổ chức lễ ra trường cho các bé khối lá, chúc mừng các bé đã hoàn thành chương trình mầm non, chuẩn bị vào lớp 1. Sau các tiết mục văn nghệ, bé nói lời cảm ơn các cô và trao phần thưởng cuối năm học, nhiều bé đã không kìm được xúc động, chạy ào tới ôm cô giáo khóc.

Khoảnh khắc xúc động ở Trường mầm non Vàng Anh, cô giáo ôm chặt trẻ trong vòng tay sau lễ ra trường, tạm biệt các con ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Hình ảnh các bé lớp lá ôm chặt cô giáo - người gắn bó với mình trong nhiều năm tháng ấu thơ tại Trường mầm non Vàng Anh - và khóc nức nở khiến nhiều phụ huynh xúc động, rơi nước mắt theo. Sau ngày hôm nay, các bé không còn là học sinh khối lá của trường nữa mà chính thức trở thành học sinh lớp 1. Bao kỷ niệm buồn vui với các cô giáo ở trường mầm non tạm khép lại.

Cô Nguyễn Hồ Bảo Châu, giáo viên Trường mầm non Vàng Anh, quận 5, thay mặt những giáo viên khối lớp lá xúc động nói lời tạm biệt các trẻ: "Cô chúc các con luôn thật khỏe mạnh, ngoan ngoãn, chăm ngoan, học giỏi, cánh cổng Trường mầm non Vàng Anh vẫn luôn rộng mở chờ đón các con trở về...".

Nhiều giáo viên khác cũng rưng rưng, ôm chặt những em bé nhỏ. Mới ngày nào, những cậu bé, cô bé còn lẫm chẫm tập đi, tập chạy, tập nói, líu lo gọi "cô ơi" trong sân trường, giờ đây các con đã 6 tuổi, học được bao điều hay, sắp là học sinh trường tiểu học.

Các bé òa khóc nức nở ôm chặt lấy cô, từ mai các con không còn là trẻ lớp lá nữa, sau mùa hè các con là học sinh lớp 1 ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Mỗi bé là mỗi tính cách, mỗi năng khiếu, sở trường. Chia tay các con, cô sẽ nhớ mãi từng khuôn mặt, từng giọng nói... ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Khoảnh khắc xúc động khi cô Nguyễn Hồ Bảo Châu, giáo viên Trường mầm non Vàng Anh, quận 5 (áo dài trắng), ôm các bé khóc khi tạm biệt các con, chúc các con vào lớp 1 thật ngoan, học thật giỏi ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Những ngày này, các trường mầm non khác trong TP.HCM cũng tổ chức các buổi lễ tổng kết cuối năm học, ra trường cho các bé lớp lá đầy ấm áp, xúc động.

Tại Trường mầm non 19/5, quận 7, trong lễ ra trường mới diễn ra cách đây ít ngày, cô Vương Thanh Phương Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, xúc động gửi tới những bé lớp lá lời tạm biệt: "Buổi lễ hôm nay không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của các con sau những năm tháng gắn bó với mái trường mầm non, mà còn là dịp để cô trò, cha mẹ và nhà trường cùng nhau nhìn lại một hành trình thật đẹp, nơi những bước chân đầu tiên của các con bắt đầu, nơi ươm mầm cho những ước mơ bay cao. Xin chân thành cảm ơn sự hiện diện quý báu của quý phụ huynh, và cô xin gửi những lời chúc yêu thương nhất tới các bé lớp lá - những mầm non tương lai của đất nước...".

ẢNH: THÚY HẰNG

Lễ ra trường xúc động tại Trường mầm non Vàng Anh, quận 5 ẢNH: THÚY HẰNG

Cô Lâm Thị Thùy Loan, Hiệu trưởng Trường mầm non Vàng Anh, quận 5 tặng quà cho các bé lớp lá ngày ra trường ẢNH: THÚY HẰNG

'Tạm biệt các bé lớp lá, cô mong các con thật khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi khi bước vào ngôi trường tiểu học' ẢNH: THÚY HẰNG

Lễ ra trường ấm áp, nhiều cảm xúc của trẻ lớp lá Trường mầm non 19/5, quận 7 ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Cô Vương Thanh Phương Thủy, Hiệu trưởng Trường mầm non 19/5, quận 7, xúc động gửi tới những bé lớp lá lời tạm biệt, mong các con khôn lớn, đi đâu cũng nhớ về tuổi thơ ở ngôi trường này ẢNH: PHƯƠNG HÀ