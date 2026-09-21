Học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú được hỗ trợ 2 triệu đồng tiền ăn?

Ngày 21.9, tại Kỳ họp thứ năm HĐND TP.HCM khóa XI, UBND TP.HCM trình HĐND thành phố dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm học 2026 - 2027.

Học sinh Trường Trường phổ thông Dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2026 - 2027 ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo đó, học sinh đang học tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu được hỗ trợ 2.000.000 đồng/học sinh/tháng. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ năm học 2026 - 2027, theo số tháng thực học của học sinh, nhưng không quá 9 tháng trong một năm học.

Kinh phí thực hiện do ngân sách thành phố bố trí, đối với chính sách mới dự kiến năm học 2026 - 2027 là gần 7,6 tỉ đồng.

Theo UBND TP.P.HCM, sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính, trên địa bàn thành phố hiện có 1 trường phổ thông dân tộc nội trú là Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu, được thành lập theo Quyết định số 105 ngày 6.2.1993 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, đặt tại xã Kim Long.

Trường phổ thông Dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ sở giáo dục chuyên biệt, thực hiện nhiệm vụ giáo dục, nuôi dưỡng học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Khác với các cơ sở giáo dục phổ thông thông thường, trường phổ thông dân tộc nội trú thực hiện đồng thời nhiệm vụ tổ chức dạy học, quản lý và nuôi dưỡng học sinh trong môi trường nội trú tập trung; trong đó, việc bảo đảm điều kiện ăn uống, sinh hoạt có vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định hoạt động giáo dục và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh.

Trong thời gian qua, nhằm bảo đảm điều kiện học tập và sinh hoạt của học sinh nội trú, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã ban hành Nghị quyết số 15 ngày 16.9. 2022 quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với mức hỗ trợ bằng 80% mức lương cơ sở/tháng/học sinh, thực hiện từ năm học 2022 - 2023.

Chính sách đã được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp học sinh yên tâm học tập, giảm tỷ lệ bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và nhận được sự đồng thuận của học sinh, phụ huynh và xã hội.

Sau khi TP.HCM được thành lập trên cơ sở sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, Nghị quyết số 15 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ không còn là cơ sở pháp lý áp dụng trên địa bàn thành phố theo mô hình tổ chức mới.

Do đó, việc xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với học sinh nội trú tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu là yêu cầu cần thiết, nhằm bảo đảm sự kế thừa, liên tục của chính sách, không làm gián đoạn chế độ hỗ trợ đang được thực hiện đối với học sinh.