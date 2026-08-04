Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Đấu trường toán học châu Á

Ngày 4.8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) diễn ra lễ trao giải vòng chung kết quốc tế cuộc thi Đấu trường toán học châu Á (AIMO) năm 2026.

Vòng chung kết quốc tế Đấu trường toán học châu Á 2026 diễn ra tại Hà Nội, quy tụ khoảng 1.300 thí sinh cùng 1.000 phụ huynh, giáo viên và chuyên gia đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, 10 đoàn có số lượng thí sinh đông nhất đến từ Brazil, Canada, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Philippines, Uzbekistan và Việt Nam.

Ban tổ chức trao huy chương vàng cho thí sinh ẢNH: BTC

Cuộc thi diễn ra từ ngày 2 - 5.8, trong đó 2 hoạt động chính là thí sinh thực hiện bài thi và tham gia lễ trao giải.

Năm nay, đoàn Việt Nam có gần 300 thí sinh dự thi. Kết quả, có hơn 200 em giành huy chương, giải thưởng, gồm: 1 giải vô địch, 4 giải á quân 1, 3 giải á quân 2, 42 huy chương vàng, 83 huy chương bạc, 70 huy chương đồng và 2 giải khuyến khích.

Theo ban tổ chức, số huy chương, giải thưởng này cao gấp 9,3 lần so với năm ngoái khi vòng thi tổ chức tại Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ trao giải năm nay, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức AIMO Việt Nam, gửi lời chúc mừng các tài năng toán học trẻ đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã hoàn thành hành trình đầy thử thách. Dù nhận được giải thưởng nào, các em đều là những người chiến thắng, bởi đã dám thử sức, dám vượt qua giới hạn của bản thân và cùng nhau bước vào một hành trình chinh phục tri thức.

Theo ông Sưởng, việc AIMO quốc tế đã lựa chọn Việt Nam là nơi tổ chức vòng chung kết quốc tế năm nay không chỉ là một sự kiện học thuật ý nghĩa, mà còn là niềm vinh dự đối với nước chủ nhà, là cơ hội để Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước hòa bình, ổn định, năng động, giàu bản sắc văn hóa và luôn rộng mở chào đón những giá trị tốt đẹp của tri thức nhân loại.

Học sinh Việt Nam và học sinh các nước nhận huy chương ẢNH: BTC

Trong bối cảnh đề thi có độ khó và mức độ phân hóa cao, các danh hiệu và huy chương tại chung kết quốc tế AIMO 2026 là sự ghi nhận xứng đáng đối với năng lực, sự bền bỉ và quá trình rèn luyện nghiêm túc của mỗi học sinh.

Kết quả đạt được không chỉ phản ánh kiến thức toán học mà còn thể hiện bản lĩnh thi đấu, khả năng tư duy độc lập và nỗ lực vượt qua những thử thách học thuật ở cấp độ quốc tế.

Tại Việt Nam, cuộc thi Đấu trường toán học châu Á năm học 2025 - 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn.

Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 11.000 học sinh đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia vòng sơ loại. Qua các vòng tuyển chọn, 1.300 học sinh đã giành quyền tham dự vòng chung kết quốc gia, trong đó gần 300 học sinh xuất sắc nhất được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế tại Hà Nội.

Theo kết quả chính thức, đoàn Việt Nam là một trong những đoàn có quy mô lớn nhất tại vòng chung kết, với 205 thí sinh đoạt giải, đến từ 18 tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội có số lượng đông nhất với 105 thí sinh, tiếp đến là Thanh Hóa với 20 thí sinh, TP.HCM có 15 thí sinh và Tuyên Quang 14 thí sinh.