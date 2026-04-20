'Học thật kỹ hơn, nghĩ thật sâu' nghị quyết của Đảng

Tham dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN.

Chương trình hành động xác định nhiều nội dung lớn

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết cho biết trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, trước những vận hội và thách thức đan xen của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ VN càng phải nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

"Việc học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng chính là cơ sở quan trọng để mỗi cán bộ Đoàn, mỗi tổ chức Đoàn tiếp tục củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ được giao; góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống bằng những hành động thiết thực của tuổi trẻ", anh Triết nhấn mạnh.

Tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết trao đổi chuyên đề về Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện nghị quyết đại hội. Các nội dung được quán triệt bao gồm: tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến cho thanh thiếu nhi; đẩy mạnh học tập, quán triệt nghị quyết gắn với kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trên nền tảng số; phát triển các công cụ AI và nền tảng số phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục; củng cố, phát triển Ứng dụng Thanh niên VN; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các câu lạc bộ lý luận trẻ.

Đặc biệt, chương trình hành động xác định nhiều nội dung lớn gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới như: phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Chương trình cũng đặt ra nhiệm vụ huy động thanh niên tham gia phát triển xã hội bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh thiếu niên trong nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh; chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng; nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Triển khai thực hiện nghị quyết phải thực sự đi vào chiều sâu

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho biết hội nghị là bước mở đầu rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là sau hội nghị này, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết phải thực sự đi vào chiều sâu, trở thành nhận thức thống nhất và hành động thống nhất trong toàn Đoàn.

"Giá trị của việc học tập nghị quyết không chỉ nằm ở việc nắm được nội dung, mà phải được thể hiện bằng chất lượng cụ thể hóa, bằng quyết tâm tổ chức thực hiện và bằng những kết quả thực chất trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi", anh Huy nhấn mạnh.

Theo anh Huy, chúng ta đang sống trong một thời đại mà sức mạnh của quốc gia ngày càng được đo bằng năng lực sáng tạo, trình độ khoa học, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng thích ứng trước những biến động lớn của thế giới. Trong bối cảnh đó, đổi mới sáng tạo không còn là việc riêng của một số lĩnh vực, mà phải trở thành tinh thần phát triển chung của đất nước, của từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị và của mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Chính vì vậy, học tập, quán triệt nghị quyết lần này không chỉ là yêu cầu chính trị trước mắt, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để tổ chức Đoàn và tuổi trẻ VN chủ động đảm nhận trách nhiệm của mình trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nhắc lại lời của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết Thanh niên với tương lai đất nước: "Yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước", anh Huy đề nghị: "Việc học tập nghị quyết phải góp phần làm cho mỗi cán bộ Đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm học tập, rèn luyện, cống hiến; biến nhận thức chính trị thành động lực hành động; biến quyết tâm thành chương trình, kế hoạch, công việc cụ thể; biến tinh thần xung kích của tuổi trẻ thành những đóng góp thiết thực cho địa phương, đơn vị và cho Tổ quốc".

Soi chiếu vào từng lĩnh vực công tác cụ thể

Để triển khai tốt nhiệm vụ, anh Huy đề nghị các cán bộ chủ chốt của Đoàn quan tâm chỉ đạo triển khai một số nội dung. Trong đó, ngay sau hội nghị này, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai nghiêm túc nội dung quán triệt ở cấp mình theo đúng kế hoạch; đồng thời chỉ đạo đoàn cơ sở, chi đoàn tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, bài bản, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Trên cơ sở chương trình hành động của T.Ư Đoàn, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động của mình gắn với việc triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ địa phương, đơn vị.

Theo anh Huy, việc tuyên truyền nghị quyết không thể chỉ dừng lại ở các hội nghị tập trung hay tài liệu in truyền thống. Các cấp bộ Đoàn cần chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, sinh động, gần gũi, dễ tiếp cận. "Điều quan trọng là mỗi đơn vị phải lựa chọn cách truyền đạt phù hợp để thanh niên thật sự hiểu, thật sự tin và thật sự muốn hành động theo nghị quyết. Tuyên truyền phải làm cho nghị quyết trở nên gần gũi hơn với đời sống thanh niên, tạo được cảm hứng cống hiến và khơi dậy trách nhiệm hành động trong tuổi trẻ", anh Huy nói.

Đặc biệt anh Huy nhấn mạnh học tập nghị quyết không phải để dừng lại ở nhận thức, mà phải được soi chiếu vào từng lĩnh vực công tác cụ thể của Đoàn: giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ thanh niên học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; phát huy tinh thần sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng lớp thanh niên thời đại mới có bản lĩnh, khát vọng, kỹ năng và trách nhiệm xã hội; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ cơ sở.

"Sau hội nghị hôm nay, tôi đề nghị mỗi đồng chí cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ chủ chốt, phải bắt đầu từ chính mình: học thật kỹ hơn, nghĩ thật sâu hơn, làm thật quyết liệt hơn, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo uy tín và trách nhiệm. Cấp càng cao càng phải gương mẫu; nơi nào khó càng phải sâu sát; việc nào mới càng phải chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", anh Huy nhấn mạnh.