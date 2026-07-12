Học trò Chí Anh giành 2 huy chương vàng giải khiêu vũ thể thao châu Á

Tại giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 được tổ chức tại TP.HCM, cặp vận động viên Anh Minh - Trường Xuân gây ấn tượng với 2 huy chương vàng ở các nội dung Slow Waltz và Viennese Waltz, cùng vị trí top 7 WDSF Asian Championship Standard. Cột mốc này không đơn thuần là thành tích chuyên môn mà còn là kết tinh của nhiều năm bền bỉ tập luyện, của những lần vượt qua giới hạn bản thân.

Học trò Chí Anh trải lòng sau thành tích 2 huy chương vàng

Chia sẻ về thành tích vừa giành được, Anh Minh và Trường Xuân cho biết 2 tấm huy chương vàng không phải dấu chấm hết cho một mục tiêu, mà là sự khởi đầu cho một hành trình mới. “Có những giấc mơ không kết thúc khi chạm đến đích. Chúng chỉ thực sự bắt đầu từ một khoảnh khắc khiến mình nhớ mãi", học trò Chí Anh bày tỏ.

Cặp vận động viên biết ơn sự hỗ trợ của Chí Anh trong suốt quá trình tranh tài ẢNH: NVCC

Với cặp vận động viên, điều khiến họ tự hào nhất không phải những tấm huy chương, mà là cơ hội được đại diện Việt Nam thi đấu trên sân nhà. Ý thức được điều đó, học trò Chí Anh không ngừng nỗ lực qua từng vòng thi, để mang lại niềm tự hào cho khán giả. “Mỗi bước nhảy đều mang theo trách nhiệm với màu cờ sắc áo. Chính điều đó giúp chúng tôi luôn cố gắng cống hiến những phần trình diễn tốt nhất", Trường Xuân nói.

Thế nhưng để có được những màn trình diễn thăng hoa là một quá trình tập luyện khắt khe mà ít người nhìn thấy. Nhắc đến hành trình này, cặp đôi dành sự tri ân đến người thầy của mình - kiện tướng Chí Anh.

Theo Anh Minh và Trường Xuân, người thầy không chỉ truyền dạy kỹ thuật mà còn giúp họ xây dựng bản lĩnh thi đấu, giữ được tinh thần của một nhà vô địch và khát vọng không ngừng tiến lên. Chính sự đồng hành tận tụy của ban huấn luyện đã trở thành điểm tựa để họ vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.

Anh Minh và Trường Xuân trong khoảnh khắc nhận huy chương vàng ẢNH: NVCC

Hai vận động viên cũng dành nhiều tình cảm cho Vietnam DanceSport Festival 2026 - giải đấu được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao và là cơ hội quý để các vận động viên Việt Nam cọ xát với những đối thủ hàng đầu châu lục ngay trên sân nhà. Theo họ, việc Việt Nam đăng cai một sự kiện quy mô như vậy không chỉ tạo động lực cho các vận động viên mà còn góp phần khẳng định vị thế ngày càng phát triển của khiêu vũ thể thao Việt Nam trên bản đồ khu vực.

"Cảm ơn cô Khánh Thi cùng ban tổ chức và toàn thể ê kíp đã tạo nên một giải đấu chuyên nghiệp, nơi các vận động viên được thi đấu, được cháy hết mình với đam mê và có cơ hội viết nên những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Chúng tôi rất trân trọng tâm huyết, khát vọng của cô trong việc nâng tầm khiêu vũ thể thao Việt Nam”, cặp vận động viên chia sẻ.

Với Anh Minh và Trường Xuân, chiến thắng lần này vì thế không thuộc về riêng hai người mà là thành quả của nhiều sự đồng hành, tin tưởng và yêu thương. Cột mốc vừa qua là nguồn động lực để học trò Chí Anh tiếp tục trau dồi, tỏa sáng trong chặng đường kế tiếp. “Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á đã kết thúc, nhưng với chúng tôi, đây chỉ là điểm khởi đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu bằng tất cả đam mê, bản lĩnh và khát vọng để viết tiếp hành trình của mình”, cặp vận động viên cho hay.

