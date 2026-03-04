Hội An là điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2026

Cùng với Hội An, nhiều điểm đến quen thuộc của du lịch Việt Nam cũng xuất hiện trong danh sách năm nay như Mai Châu, Cù Lao Thu (đảo Phú Quý), Ninh Bình, Hà Giang, Côn Đảo, Phong Nha, Đà Lạt, Phú Quốc và Cao Bằng. Tuy nhiên, Hội An là địa danh được nhắc đến nổi bật nhờ tỉ lệ cơ sở lưu trú đạt giải cao so với tổng số cơ sở lưu trú tại địa phương.

Theo Booking.com, Traveller Review Awards là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các đối tác du lịch duy trì chất lượng dịch vụ xuất sắc. Năm 2026, giải thưởng ghi nhận 1,81 triệu đối tác du lịch tại 221 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm 1.817.848 cơ sở lưu trú, 1.977 công ty cho thuê xe và 137 đơn vị cung cấp dịch vụ đưa đón sân bay.

Với không gian phố cổ trầm mặc, những con đường rực rỡ đèn lồng và nhịp sống chậm rãi đặc trưng, Hội An từ lâu đã là điểm đến được du khách quốc tế yêu thích ẢNH: BOOKING.COM

Riêng tại Việt Nam, 13.052 cơ sở lưu trú được vinh danh tại Traveller Review Awards 2026, trong đó có 6.503 nhà nghỉ dưỡng. Kết quả này phản ánh nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du khách của ngành du lịch Việt Nam trong những năm gần đây.

Danh sách những điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2026 gồm: Hội An, Mai Châu, Cù Lao Thu (Phú Quý), Ninh Bình, Hà Giang, Côn Đảo, Phong Nha, Đà Lạt, Phú Quốc và Cao Bằng.

Cao Bằng cũng lọt top 10 điểm đến hiếu khách ẢNH: BOOKING.COM

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, cho biết một điểm đến không chỉ được định nghĩa bởi cảnh quan thiên nhiên hay di sản văn hóa mà còn bởi sự chân thành của con người địa phương. Chính những người làm du lịch, từ chủ nhà homestay, nhân viên khách sạn đến cộng đồng địa phương đã góp phần tạo nên trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.

Giải thưởng năm nay cũng cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn lưu trú của du khách tại Việt Nam. Khách sạn truyền thống vẫn chiếm tỉ lệ lớn nhất với 5.361 cơ sở được vinh danh, tiếp theo là căn hộ du lịch (2.478), homestay (1.651), căn hộ khách sạn (645) và villa (516).