Hội An như một 'cái áo đã chật'

Người viết đề cập đến Hội An, nhưng ở một góc nhìn khác, đó là sự tăng trưởng nhanh về du lịch, trong khi hạ tầng công cộng và giao thông không bắt kịp khiến TP.Hội An đang phải đối diện với nhiều thách thức.

Người dân và du khách đến Hội An dễ nhận thấy những năm gần đây, tại Hội An, giao thông thường xuyên ùn ứ bởi lượng xe cộ quá lớn. Không gian công cộng cũng đã trở nên chật chội bởi mật độ kinh doanh, dịch vụ... Nhiều người dân và du khách đã bắt đầu có cảm giác ngột ngạt khi ở Hội An. Trước năm 2015, phố cổ Hội An đã đứng trước nguy cơ quá tải về du khách. Vì vậy, đã có ý kiến rằng cần sớm có giải pháp để giảm tải cho di sản.

Một góc Hội An nhìn từ trên cao ĐỘC LẬP

Người viết còn nhớ tại hội thảo khoa học "Quy hoạch xây dựng đô thị ven biển, ven sông tỉnh theo hướng sinh thái và bền vững", ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cũng bày tỏ quan ngại đối với sự phát triển của đô thị Hội An, một đô thị di sản văn hóa thế giới đang chịu áp lực đô thị, sức chịu tải của vùng lõi đô thị này vô cùng lớn và có thể nói là lớn nhất cả nước bây giờ và cả sau này. Vì thế, nên chăng cần nghiên cứu mở rộng không gian, để Hội An có thêm dư địa phát triển, nếu không thì chính sự phát triển du lịch, sự phát triển nội tại của Hội An sẽ làm gia tăng quá trình hủy hoại đô thị di sản.

Làm thế nào để duy trì, phát triển, bảo tồn đô thị di sản Hội An nhưng cũng phải giải quyết được những vấn đề cần thiết đối với cư dân phố cổ, cần thiết đối với sự phát triển tất yếu của nơi này… là bài toán không đơn giản. Hội An đang ngày càng chật chội, chẳng khác nào "cái áo bị chật", điều này dẫn đến rất nhiều nguy cơ làm kìm hãm, tụt hậu nếu không có sự điều chỉnh kịp thời. Đã đến lúc Hội An cần được khoác một "cái áo mới" nhưng hồn cốt Hội An vẫn phải được đặt lên hàng đầu.