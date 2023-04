Chủ tịch thành phố Hội An: ‘Thu tiền vé là để đảm bảo công bằng cho tất cả du khách’

Những ngày qua, dư luận xôn xao và tranh luận rất nhiều về phương án thu vé vào tham quan phố cổ của thành phố Hội An.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho rằng dư luận đang hiểu sai. Hội An không thu phí vào thành phố mà chỉ thu phí phạm vi rất nhỏ của trung tâm phố đi bộ. Đây là tuyến đường tập trung hơn 1.000 di tích cổ, dành riêng cho hoạt động du lịch.

"Hội An là một khu di sản văn hóa thế giới, phạm vị của nó rất là nhỏ hẹp, nó chỉ có khoảng chưa tới 1 km vuông trên tổng số 64 km vuông của thành phố Hội An nhưng có những thời điểm là phải gánh vài chục ngàn du khách. Việc quá tải về khách gây lên áp lực về vấn đề hạ tầng cũng như là làm cho di tích xuống cấp và làm giảm các sản phẩm dịch vụ bởi vì lượng người quá đông mà thì không thể phục vụ được hết được, dẫn tới bây giờ rất nhiều du khách nước ngoài người ta phàn nàn là Hội An trước nay năm 2006 thì rất đẹp, rất lung linh mà bây giờ thì đi vào mua vé thăm quan thì không có thấy cái gì cả, chỉ thấy người", Chủ tịch UBND TP.Hội An chia sẻ.

Về việc có có mức giá khác nhau cho khách trong nước và khách quốc tế, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết điều này không phải là phân biệt đối xử mà mức giá này dựa trên phạm vi tham quan đã được quy định rõ. Và việc thu phí này áp dụng chủ yếu lên các khách đã mua tour của các công ty du lịch lữ hành. Điều này cũng để đảm bảo công bằng cho mọi du khách và để nâng cao trải nghiệm của du khách đối với Hội An.

"Nếu mà hiểu kỹ về đề án của Hội An và cách triển khai trên từng ô vé đó thì không có vấn đề gì mâu thuẫn cả.

Bởi vì đối với người Việt Nam thì trong khu phố cổ có những công trình mà đối với họ không cần thiết phải tham quan. Cho nên thành phố chỉ coi cáo là 4 cái công trình thôi, trong đó có khu phố chung và một nhà cổ, một hội quán và một bảo tàng, thì tùy họ chọn.

Còn khách nước ngoài thì người ta cần tìm hiểu kỹ hơn, nhiều hơn thì mình cơ cấu vào trong đó 6 công trình và để mua được 120.000 thì người ta đi được 6 công trình. Còn Việt Nam mình chỉ đi được 4 công trình thôi cho nên đó không phải là phân biệt. Và cái này thảo luận với các đơn vị lữ hành, người ta đều chấp nhận cả. Khách nước ngoài người ta rất hoan nghênh, không có ý kiến gì từ trước đến nay", ông Sơn cho biết.