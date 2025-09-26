Hội chợ mùa thu sẽ tổ chức tại Triển lãm quốc gia vào tháng 10

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc tổ chức Hội chợ mùa thu năm 2025. Công điện nêu rõ, Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã tổ chức thành công. Để thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu, kết nối các chuỗi cung ứng, Thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp Bộ VH-TT-DL, Tập đoàn Vingroup, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức Hội chợ mùa thu năm 2025 trong tháng 10.

Triển lãm Thành tựu đất nước diễn ra từ 28.8 - 15.9 ẢNH: TUẤN MINH

Hội chợ nhằm tạo kênh thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, tiêu dùng, kết nối kinh tế, kết nối thương mại, hàng hóa, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước và hoạt động xuất, nhập khẩu.

Dự kiến diễn ra từ ngày 20.10 - 5.11. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức hội chợ trên toàn bộ không gian tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an ninh, an toàn.

Tổ chức các hoạt động kết nối giao dịch thương mại cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia hội chợ với các đối tác trong nước và quốc tế; khuyến khích các doanh nghiệp tích cực giới thiệu, bán sản phẩm, dịch vụ, công nghệ tới người tiêu dùng thông qua hội chợ.

Bộ VH-TT-DL có trách nhiệm tổ chức không gian và các hoạt động văn hóa, thương mại hóa các sản phẩm văn hóa, quảng bá văn hóa ẩm thực, áo dài truyền thống, du lịch, các chương trình thúc đẩy công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và tổ chức các sự kiện văn hóa khác trong thời gian tổ chức hội chợ.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương hướng dẫn và bố trí kinh phí để tổ chức hội chợ theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo các đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài quảng bá rộng rãi thông tin về Hội chợ mùa thu năm 2025 đến các doanh nghiệp, tổ chức của nước sở tại; mời doanh nghiệp, tổ chức của nước sở tại tham gia; tổ chức các đoàn doanh nghiệp đến giao lưu, quan hệ, hợp tác, giao dịch, kết nối kinh tế với Việt Nam thông qua hội chợ…



Trước đó, Triển lãm Thành tựu quốc gia khai mạc ngày 28.8 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 250.900 m2 trưng bày, 230 gian hàng, sự tham gia của 28 bộ, cơ quan T.Ư, 34 tỉnh, thành phố, hơn 110 tập đoàn, tổng công ty.

Gần 180 ngành, nghề, lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại được giới thiệu bằng công nghệ hiện đại, trải nghiệm số, mô hình trực quan.

Trong 19 ngày, triển lãm đón hơn 10 triệu lượt khách tham quan, hàng chục nghìn khán giả qua truyền hình, hàng trăm nghìn người dự các chương trình nghệ thuật, hòa nhạc...

