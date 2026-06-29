Hội doanh nhân trẻ Việt Nam trao 2 nhà tình nghĩa tại Gia Lai

Trong chuỗi hoạt động "Hành trình Tri ân - Thắp sáng niềm tin 2026" nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 28.6, đoàn công tác Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Đại đoàn kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai; dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai và tại di tích lịch sử Nhà lao Pleiku.



Hội doanh nhân trẻ Việt Nam tặng nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh chị Rơmah H'Nhíp, ở bôn Ama Djương, xã Ayun Pa

ẢNH: TRẦN HIẾU

Tham dự chương trình, có ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch danh dự Hội doanh nhân trẻ Việt Nam cùng các đại biểu là lãnh đạo hội.

Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai trao 30 phần quà đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực phía tây tỉnh Gia Lai. Mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng, gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 1 triệu đồng hiện vật.

Đoàn cũng hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa, trị giá 70 triệu đồng/căn, dành cho gia đình bà Đinh Thị Byenh, bệnh binh ở làng Klư, xã Krông, và gia đình chị Rơmah H'Nhíp, thương binh ở buôn Ama Djương, xã Ayun Pa.

Đại diện Hội doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, chương trình là hoạt động thường niên nhằm tri ân người có công với cách mạng, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nhân trẻ đối với các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn.