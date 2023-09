Hội đồng thành phố Los Angeles quyết định bảo tồn ngôi nhà của Marilyn Monroe

Đề nghị bắt đầu xem xét ngôi nhà - từng thuộc sở hữu của Marilyn Monroe, mang phong cách thuộc địa Tây Ban Nha, được xây dựng năm 1929 ở khu Brentwood của Los Angeles - để bảo tồn lịch sử đã được Dân biểu Traci Park đưa ra và nhất trí thông qua cùng ngày.

Quyết định này áp đặt "tạm dừng phá dỡ, thay đổi đáng kể hoặc loại bỏ cấu trúc" như đã được khẳng định trong kiến nghị.

Ngôi sao điện ảnh Marilyn Monroe AP

Ngày 8.9, Ủy ban An toàn và Xây dựng của thành phố Los Angeles đã gửi cho chủ sở hữu hiện tại của ngôi nhà một thông báo về ý định thu hồi yêu cầu cấp phép phá dỡ ngôi nhà.

"Theo Pháp lệnh Di sản Văn hóa, hành động này ngay lập tức dẫn đến việc tạm dừng tất cả các giấy phép xây dựng trong khi vấn đề đang được Ủy ban Di sản Văn hóa và Hội đồng Thành phố xem xét", bức thư của hội đồng ghi rõ.

Marilyn Monroe mua ngôi nhà một tầng rộng 270 m2 với giá 75.000 USD. Đây là ngôi nhà duy nhất mà bà từng sở hữu vào đầu những năm 1960 sau khi kết thúc cuộc hôn nhân thứ ba với nhà biên kịch Arthur Miller, theo Los Angeles Times.

Huyền thoại điện ảnh Mỹ, ngôi sao của những bộ phim như Gentlemen Prefer Blondes, Some Like It Hot, The Misfits… được phát hiện đã chết trong phòng ngủ của ngôi nhà vào tháng 8.1962 ở tuổi 36. Nguyên nhân cái chết được xác định là ngộ độc thuốc ức chế thần kinh barbiturat.

Ngôi nhà từng thuộc sở hữu của Marilyn Monroe KTLA

Tờ Times đưa tin bất động sản này bao gồm một hồ bơi và nhà khách, đã được công ty Glory of the Snow LLC mua vào năm 2017 với giá 7,25 triệu USD, sau đó giao cho một giám đốc điều hành quản lý sau đó bán cho công ty Glory of the Snow Trust với giá 8,35 triệu USD vào đầu năm nay. Ngôi nhà 4 phòng ngủ dự kiến bị giải tỏa đã làm dấy lên những ý kiến phẫn nộ trên mạng xã hội.

Tờ Times dẫn lời người phát ngôn của Sở Quy hoạch thành phố Los Angeles, cho biết năm 2013, khu đất này được đánh giá có mối liên hệ với Marilyn Monroe nhưng xác định rằng cần phải "nghiên cứu thêm".

Cũng theo tờ Times, nữ diễn viên Marilyn Monroe đặt tên cho ngôi nhà là "Cursum Perficio", một cụm từ tiếng Latinh có nghĩa là "Hành trình của tôi kết thúc ở đây".