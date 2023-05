Hội đồng Tổ chức Y tế thế giới thông qua nghị quyết đầu tiên về phòng chống đuối nước

Ngày 31.5, bà Đoàn Thị Thu Huyền, Giám đốc quốc gia Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu tại Việt Nam, cho biết ngày 29.5, WHA lần thứ 76 đã thông qua nghị quyết đầu tiên về phòng, chống đuối nước. WHA yêu cầu các bên liên quan phối hợp cùng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đẩy nhanh các hành động phòng, chống đuối nước đến năm 2029.

Nghị quyết yêu cầu WHO thành lập Liên minh toàn cầu về phòng, chống đuối nước NGUYỄN LOAN

Nghị quyết được đề xuất bởi Chính phủ Bangladesh, Ireland và được các quốc gia thành viên thông qua nhằm giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng liên quan đến đuối nước, trong đó làm rõ mối liên hệ giữa đuối nước và các yếu tố xã hội tại các quốc gia.

Nghị quyết yêu cầu các quốc gia thành viên đánh giá tình hình đuối nước tại chính quốc gia của mình để phát triển và thực hiện các chương trình phòng, chống đuối nước đa ngành; thông qua sáng kiến cộng đồng và thúc đẩy xây dựng năng lực, hợp tác quốc tế để phòng ngừa đuối nước.

Bê cạnh đó, nghị quyết cũng yêu cầu WHO thành lập Liên minh toàn cầu về phòng, chống đuối nước với các tổ chức thuộc hệ thống Liên hiệp quốc, các đối tác phát triển quốc tế và các tổ chức phi chính phủ.

Yêu cầu WHO xây dựng báo cáo hiện trạng toàn cầu về phòng, chống đuối nước với sự tham gia của 194 quốc gia thành viên.

Bà Huyền cho biết, sau khi nghị quyết được phê duyệt, WHO sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các đối tác nhằm ngăn chặn đuối nước và đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng. Tinh thần đó sẽ được thể hiện thông qua công tác chuẩn bị, triển khai cho Ngày phòng, chống đuối nước thế giới (25.7) năm 2023 với thông điệp "Do one thing, Improve one thing, Add one thing".

WHO cũng sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ cho các tổ chức, đơn vị hưởng ứng chiến dịch tại các quốc gia trên thế giới như Bangladesh, Philippines, Uganda, Cộng hòa Tanzania và Việt Nam.

Bà Huyền cho biết: "Theo số liệu nghiên cứu, ước tính mỗi năm thế giới có khoảng 236.000 người chết vì đuối nước, chiếm 7% tổng số ca tử vong liên quan đến thương tích. Đây là vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng nhất trên toàn thế giới".

Góp phần vào phong trào giải quyết vấn đề đuối nước, trong những năm qua, WHO đã có vai trò quan trọng trong việc triển khai các sản phẩm và hoạt động phòng, chống đuối nước tại nhiều quốc gia. Chính vì vậy, nghị quyết yêu cầu WHO tiếp tục lãnh đạo và hỗ trợ để thúc đẩy hành động phòng, chống đuối nước toàn cầu đa ngành trong giai đoạn 2023 - 2029.