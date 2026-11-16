Hội Kiến trúc sư Mỹ vinh danh TS Võ Trọng Nghĩa

Lễ trao giải trên vừa diễn ra vào ngày 14.11 tại Cairo (Ai Cập) trong khuôn khổ Hội nghị Kiến trúc Quốc tế AIA International Conference 2026. Giải thưởng không chỉ ghi nhận những thành tựu kiến trúc xuất sắc mà còn khẳng định vai trò của kiến trúc trong việc kiến tạo một tương lai bền vững, nhân văn và hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

TS Võ Trọng Nghĩa (thứ 2 từ trái qua) nhận giải thưởng vào ngày 14.11 tại Cairo Ảnh: VTN Architects

Giải thưởng nằm trong khuôn khổ AIA International Design Awards - vốn là giải thưởng kiến trúc quốc tế thường niên do AIA International, thuộc American Institute of Architects (AIA) - Hội Kiến trúc sư Mỹ, tổ chức nhằm tôn vinh những công ty kiến trúc và công trình kiến trúc xuất sắc trên toàn thế giới.

Được thành lập năm 1857, AIA là một trong những tổ chức nghề nghiệp kiến trúc lâu đời và có uy tín trên thế giới, với lịch sử gần 170 năm. Chương trình AIA International Design Awards được tổ chức từ năm 2014, nhằm ghi nhận những thành tựu kiến trúc nổi bật trên phạm vi quốc tế. Giải thưởng có tính chọn lọc cao, đánh giá chất lượng thiết kế, tính sáng tạo, giá trị nghệ thuật, phát triển bền vững và những đóng góp tích cực của kiến trúc đối với xã hội và môi trường.

Giải thưởng được dành cho công ty kiến trúc có ít nhất 10 năm hoạt động, với những thành tựu xuất sắc và đóng góp có ảnh hưởng lâu dài đối với ngành kiến trúc. Theo thông lệ những năm gần đây, mỗi năm chỉ có một công ty kiến trúc trên toàn thế giới được lựa chọn để nhận giải thưởng này.

Bên cạnh giải thưởng nổi bật và danh giá nhất là giải thưởng Văn phòng Kiến trúc xuất sắc (Firm Award), công trình Nhà cộng đồng Casamia (Casamia Community House) được thực hiện bởi VTN Architects nhận 2 giải thưởng gồm: Giải thưởng Thiết kế Hòa nhập Xuất sắc (Inclusive Design Excellence Award), Giải Merit - Ghi nhận thiết kế kiến trúc xuất sắc. Công trình khác là Nhà đón Grand World Phú Quốc (Grand World Phu Quoc Welcome Center) do VTN Architects thực hiện cũng nhận 2 giải thưởng: Eric Tomich (Eric Tomich Award) và Giải Merit ghi nhận thiết kế kiến trúc xuất sắc.

Cả hai đều nổi bật với việc ứng dụng vật liệu tre truyền thống vào kiến trúc đương đại, kết hợp kỹ thuật kết cấu sáng tạo và không gian gần gũi thiên nhiên.

Hồi tháng 6 vừa qua, Viện Kiến trúc Hoàng gia Anh (RIBA) vinh danh Urban Farming Office tại TP.HCM do VTN Architects thực hiện là một trong 34 dự án xuất sắc nhất thế giới, được trao RIBA International Awards for Excellence 2026. Liên quan giải thưởng, RIBA đã lựa chọn 34 dự án tiêu biểu từ danh sách rút gọn gồm 52 đề cử, ghi nhận những công trình kiến trúc xuất sắc nhất tại 15 quốc gia trên 4 châu lục. Các dự án đạt giải đều phản ánh những thách thức cấp bách của thời đại - từ biến đổi khí hậu, di cư, nhà ở đến đô thị hóa và cơ sở hạ tầng - minh chứng cho sức mạnh của kiến trúc trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và hướng tới một tương lai bền vững hơn.