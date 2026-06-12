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Thế giới

Viện Kiến trúc Hoàng gia Anh vinh danh công trình của VTN Architects tại VN

Phát Tiến
Phát Tiến
12/06/2026 11:00 GMT+7

Viện Kiến trúc Hoàng gia Anh (RIBA) vừa công bố Urban Farming Office tại TP.HCM do VTN Architects thực hiện là một trong 34 dự án xuất sắc nhất thế giới, được trao RIBA International Awards for Excellence 2026.

Năm nay để trao giải thưởng công trình xuất sắc quốc tế (International Awards for Excellence), RIBA đã lựa chọn 34 dự án tiêu biểu từ danh sách rút gọn gồm 52 đề cử, ghi nhận những công trình kiến trúc xuất sắc nhất tại 15 quốc gia trên bốn châu lục. Các dự án đạt giải đều phản ánh những thách thức cấp bách của thời đại - từ biến đổi khí hậu, di cư, nhà ở đến đô thị hóa và cơ sở hạ tầng - minh chứng cho sức mạnh của kiến trúc trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và hướng tới một tương lai bền vững hơn.

Trong đó, dự án Urban Farming Office được thực hiện vào năm 2022 tại TP.HCM bởi VTN Architects, hướng đến triết lý đưa thiên nhiên trở lại nơi làm việc như một phần thiết yếu của không gian sống và sáng tạo. Mặt tiền công trình được bao phủ bởi hệ thống "trang trại thẳng đứng" với các hộp trồng cây dạng mô đun treo trên kết cấu thép, tích hợp đa dạng thực vật địa phương có thể ăn được, từ rau xanh đến cây ăn quả. 

Viện Kiến trúc Hoàng gia Anh vinh danh công trình tại VN - Ảnh 1.

Urban Farming Office tọa lạc tại TP.HCM

ẢNH: VTN ARCHITECTS

Hệ thống này không chỉ lọc không khí và điều tiết nhiệt độ tự nhiên, giảm thiểu nhu cầu điều hòa, mà còn cung cấp tới 190% tỷ lệ che phủ xanh so với diện tích khuôn viên. Nước mưa được thu gom để tưới cây, thảm thực vật kết hợp với kính lọc ánh nắng trực tiếp, tạo ra vi khí hậu dễ chịu trong suốt cả tòa nhà.

Urban Farming Office là minh chứng về văn phòng hiện đại hoàn toàn có thể đồng thời là một trang trại đô thị - nơi con người làm việc hiệu quả hơn, sống khỏe mạnh hơn và gắn kết trở lại với thiên nhiên ngay giữa lòng thành phố.

Viện Kiến trúc Hoàng gia Anh vinh danh công trình tại VN - Ảnh 2.

Urban Farming Office có không gian hòa vào thiên nhiên

ẢNH: VTN ARCHITECTS

Với RIBA International Awards for Excellence 2026, Urban Farming Office chính thức trở thành ứng viên tranh giải RIBA International Prize - giải thưởng kiến trúc quốc tế uy tín nhất do RIBA trao tặng - dự kiến được công bố tại lễ trao giải ở London (Anh) vào ngày 15.10 tới đây.

Gần đây, VTN Architects có chuỗi thành tích quốc tế nổi bật như Giải thưởng Đặc biệt (Special Awards) tại Giải thưởng Kiến trúc Châu Á (ARCASIA Awards) và Giải thưởng Văn hóa Châu Á Fukuoka tại Nhật Bản.

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