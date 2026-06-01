Hồi phục sau tai nạn, Sỹ Luân nói lý do lui về làm thầy giáo

Sỹ Luân bồi hồi nhớ về những năm 1998 - 2000, thời điểm anh còn là một cậu sinh viên ngành marketing đi hát tỉnh lẻ trên chiếc xe future màu xanh. Nam nhạc sĩ thừa nhận, chính sự "chưa có gì trong tay" ngày ấy lại là một khoảng trời màu hồng, giúp anh thoải mái bay bổng cùng những hoài bão của tuổi trẻ.

Nhạc sĩ Sỹ Luân gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 ẢNH: NSX

Nam nghệ sĩ bồi hồi nhớ lại: "Thời đó tôi mặc bộ đồ trắng rất trend, chạy xe máy xuống công viên Thủ Dầu Một (TP.HCM) để hát. Lúc tới nơi thì bụi đường bám thành bộ đồ đen luôn, chỉ kịp phủi phủi rồi bước lên sân khấu. Vậy mà hát xong, khán giả chạy theo tặng hoa hồng, tặng bong bóng cuồng nhiệt lắm. Tôi quý đến độ gom hết hoa bỏ vào túi, bóng thì cột đầy xe chạy về, dù dọc đường bóng bay mất sạch nhưng lòng hạnh phúc vô cùng. Đối với tôi, những người khán giả năm ấy là động lực lớn nhất để tôi đi tiếp con đường này".

Là người đứng sau loạt ca khúc thanh xuân của thế hệ 8X, 9X, Sỹ Luân khiến người xem bất ngờ khi thừa nhận bản thân gặp phải hiện tượng "tắt đường" cảm xúc rất nhiều lần. Suốt 28 năm qua, anh có không ít tác phẩm viết dang dở, đứt đoạn ngay giữa chừng nhưng chưa bao giờ anh ép buộc bộ não phải hoàn thành chúng.

"Trong sáng tạo nghệ thuật không có sự cố gắng gượng ép. Nếu mình cố làm cho xong thì giai điệu nghe sẽ rất khiên cưỡng. Tôi chọn cách để nó lại đó, mọi thứ cứ tùy duyên", Sỹ Luân khẳng định.

Sỹ Luân chọn cuộc sống bình yên sau ánh hào quang. Anh ấp ủ thực hiện một đêm nhạc kỷ niệm chặng đường 30 năm làm nghề ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, anh cũng lần đầu bật mí về công thức tạo hit được ví von như cách làm đẹp cho một con người: "Tôi luôn ưu tiên phần hòa âm và nhạc cụ trước để khoác lên cho bài hát một chiếc áo thật đẹp, làm người nghe bị hấp dẫn ngay từ những tiếng piano đầu tiên. Sau đó mới đến giai điệu và cuối cùng mới là nội tâm bài hát, tức là phần ca từ ý nghĩa".

Trăn trở của Sỹ Luân

Từng đối diện với biến cố tai nạn khiến bản thân bị chấn thương sọ não, sống như trẻ thiểu năng song với ý chí, nam nhạc sĩ dần hồi phục sức khỏe. Ở hiện tại, anh chọn lui về sau để tập trung cho công tác sản xuất và giáo dục. Nói về quyết định này, Sỹ Luân bày tỏ một thái độ vô cùng tự tại trước quy luật đào thải của thời gian. Anh cho rằng âm nhạc hay thời trang cứ 5 đến 10 năm sẽ thay đổi một thế hệ, việc nhường lại vị trí trung tâm cho các nghệ sĩ trẻ là điều hoàn toàn thực tế và hiển nhiên.

Thay vì nuối tiếc thời kỳ hoàng kim, nam nhạc sĩ cảm thấy viên mãn và hài lòng với vị trí hiện tại - nơi anh có được sự bình yên, không khoảng cách trong tim người hâm mộ. Nam nhạc sĩ bộc bạch: "Tôi thấy hạnh phúc khi được cống hiến những điều nhỏ bé cho cuộc sống, được làm người thầy đào tạo ra các thế hệ kế cận. Tôi đang ấp ủ một đêm nhạc kỷ niệm 30 năm trong thời gian tới để mời đúng những khán giả thời 8X, 9X - những người giờ đã có gia đình, công việc bận rộn. Tôi muốn được hát lại cho bạn nghe như một lời cảm ơn sâu sắc vì đã để tôi đồng hành cùng tuổi trẻ của các bạn".