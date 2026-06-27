Hội sách thiếu nhi đưa sách đến tận chung cư

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày TP.Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), ngày 26.6, tại P.Diên Hồng, NXB Tổng hợp TP.HCM phối hợp UBND P.Diên Hồng phát động phong trào khuyến đọc và khai mạc Hội sách thiếu nhi 2026 với chủ đề Em vui đọc sách, học bao điều hay tại tầng 7 Chung cư Xi Grand Court.

Chương trình Em vui đọc sách, học bao điều hay diễn ra hết 28.6, nhằm khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, hình thành thói quen đọc trong thiếu nhi và lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng.

Ông Nguyễn Thành Lợi – Giám đốc, Tổng biên tập NXB Tổng hợp TP.HCM phát biểu tại buổi lễ Ảnh: QUỲNH TRÂN

Hội sách thiếu nhi sôi nổi các chương trình văn nghệ về tới tận chung cư Ảnh: QUỲNH TRÂN

Lãnh đạo NXB Tổng hợp TP.HCM, UBND P.Diên Hồng và khách mời tiếp nhận Tủ sách thiếu nhi trên địa bàn Ảnh: QUỲNH TRÂN

Hội sách thiếu nhi hướng tới việc xây dựng cho trẻ thói quen đọc sách

Theo ông Hà Tuấn Phương, Phó chủ tịch UBND P.Diên Hồng, đọc sách không chỉ giúp tích lũy tri thức mà còn rèn luyện tư duy, phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng ngôn ngữ và hình thành thói quen học tập suốt đời. "Đối với các em thiếu nhi, sách là cánh cửa mở ra thế giới tri thức phong phú, giúp các em tiếp cận những bài học về lòng yêu nước, tình cảm gia đình, tình bạn, lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm và khát vọng vươn lên trong cuộc sống", ông nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Tổng hợp TP.HCM, cho biết qua khảo sát, đơn vị nhận thấy P.Diên Hồng đã hình thành nhiều mô hình, không gian văn hóa đọc tiêu biểu như tủ sách cộng đồng, cà phê sách, các buổi giao lưu, giới thiệu sách... trong đời sống sinh hoạt của người dân. "Chúng tôi rất vinh dự được phối hợp với UBND P.Diên Hồng, Ban quản lý chung cư Xi Grand Court và các đơn vị phát hành sách để đưa sách, lan tỏa văn hóa đọc đến khu dân cư thông qua Hội sách thiếu nhi hè 2026", ông chia sẻ.

Niềm vui đọc sách ngày hè Ảnh: QUỲNH TRÂN

Các em thiếu nhi và cha mẹ, ông bà chọn mua sách tại chung cư Ảnh: QUỲNH TRÂN

Thông qua các trò chơi, hoạt động tương tác và workshop như Em là họa sĩ nhí (thi vẽ bìa sách), Nhanh tay nhanh trí (đố vui), Bé tô bé vui (tô màu cùng truyện), Vui đọc sách cùng bé (kể chuyện theo sách), Nghệ nhân nhí tài ba (nặn đất sét tạo hình nhân vật)..., ban tổ chức mong muốn mang đến cho các em nhiều trải nghiệm bổ ích, khơi gợi hứng thú với sách, từ đó hình thành môi trường, thói quen và niềm yêu thích đọc sách ngay từ nhỏ. Chương trình cũng nhấn mạnh vai trò đồng hành của gia đình, đặc biệt là cha mẹ, trong việc giúp trẻ tiếp cận sách từ sớm để xây dựng thói quen đọc bền vững.

Dịp này, NXB Tổng hợp TP.HCM và UBND P.Diên Hồng cũng đã ký kết hợp tác cùng phát triển văn hóa đọc, đồng thời trao tặng tủ sách thiếu nhi cho các em trên địa bàn. Trong thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng đến nhiều khu dân cư và địa phương khác, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.