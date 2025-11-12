Hồi sinh trái tim nhờ kỹ thuật 'không cần dao mổ'

Trong 2 ngày (11 và 12.11), Trung tâm Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM đã độc lập thực hiện thành công 5 ca thay van động mạch chủ qua đường ống thông (Transcatheter Aortic Valve Implantation - TAVI) với van tim nhân tạo SAPIEN 3 (thế hệ mới). Đây là kỹ thuật can thiệp tim mạch cao cấp để hồi sinh trái tim mà 'không cần dao mổ', không phải đơn vị nào cũng thực hiện được.

Cả 5 bệnh nhân đều trên 55 tuổi, bị hẹp van động mạch chủ trung bình đến nặng, kèm nhiều bệnh nền. Đây là nhóm đối tượng có nguy cơ cao nếu phẫu thuật mở. Sau khi được thực hiện kỹ thuật TAVI, dự kiến các bệnh nhân sẽ xuất viện trong 2 - 3 ngày tới.

Trung tâm Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM được Tập đoàn y khoa Edwards Lifesciences (Mỹ) trao chứng nhận "Trung tâm độc lập thực hiện kỹ thuật TAVI". ẢNH: BV

Trước đây, phẫu thuật thay van động mạch chủ chủ yếu là mổ hở, tuần hoàn ngoài cơ thể. Tuy nhiên, có khoảng 1/3 bệnh nhân không thể tiến hành phẫu thuật do các bệnh lý nội khoa nặng nề kèm theo như bệnh mạch vành, suy tim trái nặng, suy thận, bệnh phổi, đái tháo đường...

"Với kỹ thuật TAVI, người bệnh không cần mổ hở, thời gian can thiệp chỉ khoảng 1 giờ, ít đau, phục hồi nhanh. Đây là bước tiến vượt bậc giúp người bệnh nặng, người có nhiều bệnh nền được can thiệp tim mạch kịp thời, tạo thêm cơ hội sống khỏe, sống lâu", GS-TS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM chia sẻ.

Cũng theo ông Nhân, trong thời gian tới, Bệnh viện Tâm Anh dự kiến triển khai 3 loại van tim tương ứng mức chi phí khác nhau, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chuyên sâu, công nghệ cao của người bệnh.

Ngay sau thành công này, Trung tâm Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM được Tập đoàn y khoa Edwards Lifesciences (Mỹ) trao chứng nhận "Trung tâm độc lập thực hiện kỹ thuật TAVI".

Với chứng nhận này, Bệnh viện Tâm Anh là một trong số ít bệnh viện ở Việt Nam đủ năng lực thực hiện độc lập kỹ thuật TAVI. Tại khu vực ASEAN, Việt Nam là nước thứ 3 làm chủ kỹ thuật này (trước đó là Thái Lan và Singapore).

PGS-TS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM kỳ vọng bệnh viện sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả, trong đó có lĩnh vực can thiệp tim mạch để hồi sinh trái tim cho nhiều người bệnh.

Dịp này, GS-TS Võ Thành Nhân (Giám đốc Trung tâm Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM) được vinh danh là chuyên gia đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật TAVI. Đồng thời, ông cũng là chuyên gia giữ kỷ lục về số ca làm bằng kỹ thuật TAVI tại Việt Nam - khoảng 200 ca tính đến tháng 10.2025, tỷ lệ thành công lên đến gần 100%. Ông cũng là chuyên gia Việt Nam đầu tiên được chứng nhận đủ điều kiện đào tạo, chuyển giao kỹ thuật TAVI cho các cơ sở khác.