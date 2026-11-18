Ngày 18.11, tại nhà văn hóa ấp 1, xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai đã diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khánh thành, đưa vào sử dụng 3 thiết chế văn hóa (nhà văn hóa) và khai mạc "Tuần văn hóa - Đại đoàn kết" năm 2026.

Ông Nguyễn Tấn Đức, Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai; ông Dương Minh Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai; ông Hà Anh Dũng, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai và đông đảo người dân địa phương cùng dự.

Trước đó, vào tháng 5.2026, UBND xã Nha Bích (thành phố Đồng Nai) đã quyết định xây dựng nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng ấp 1 tại điểm Trường tiểu học Nha Bích, nơi đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Khi chính quyền lấy ý kiến cải tạo thành dự án khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng và thể dục thể thao đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ 100% người dân.

Ông Hà Anh Dũng, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai trải nghiệm sàng gạo bằng tay ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nhà văn hóa ấp được xây dựng không chỉ nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất công dôi dư, tạo sân chơi lành mạnh cho nhân dân mà còn tránh nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Sau 6 tháng xây dựng, nhà văn hóa ấp 1 đã hoàn thiện trên nền diện tích rộng khoảng 2.500 m2gồm sân, vườn, nhà vệ sinh, phòng sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa chính…

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà văn hóa ấp 1 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Từ điểm trường bỏ hoang nhiều năm đã biến thành nhà văn hóa cộng đồng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Nguyễn Văn Gần, Trưởng ấp 1, xã Nha Bích, cho biết ấp hiện có hơn 1.200 hộ, trên 3.100 nhân khẩu, tỷ lệ đồng bào dân tộc khá cao.

"Bà con rất vui mừng khi có một cái nhà sinh hoạt cộng đồng như thế này. Mong xã tiếp tục xây dựng các nhà văn hóa khác khang trang cho nhân dân sinh hoạt", ông Gần mong muốn.

Ngoài nhà văn hóa ấp 1, dịp này UBND xã Nha Bích cũng khánh thành 2 nhà văn hóa tại ấp 5 và ấp 7.

Thường trực Thành ủy tặng 3 căn nhà đại đoàn kết cho 3 hộ dân khó khăn về nhà ở tại xã Nha Bích ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phát biểu tại ngày hội, ông Lê Văn Sâm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Nha Bích khẳng định việc khánh thành 3 thiết chế văn hóa là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc đầu tư, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đảng ủy, chính quyền xã Nha Bích luôn xác định nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể và là động lực của quá trình phát triển địa phương.

Dịp này, lãnh đạo thành phố đã trao tặng 3 căn nhà đại đoàn kết cho 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Nhiều phần quà ý nghĩa cũng đã được lãnh đạo thành phố trao tặng cho các hộ gia đình và tập thể cán bộ, nhân dân ấp 1.