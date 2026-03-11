Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hôm nay 11.3 là ngày gì? Lịch âm, lịch vạn niên có gì đặc biệt?

Cao An Biên
Cao An Biên
11/03/2026 05:05 GMT+7

Hôm nay là ngày đặc biệt không phải ai cũng biết. Theo lịch âm, lịch vạn niên, ngày 11.3 là ngày gì?

Dương lịch hôm nay là thứ tư giữa tuần. Theo lịch âm hôm nay, ngày 11.3 là ngày 23 tháng giêng (tháng 1), theo cách gọi can chi là ngày Giáp Thân, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ.

Hôm nay 11.3 là ngày gì? Lịch âm, lịch vạn niên có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Ngày 11.3 hôm nay là ngày gì theo dương lịch, âm lịch?

ẢNH: AI

Về phương diện tiết khí, người Việt đang trải qua tiết Kinh trập, tiết khí thứ 3 trong 24 tiết khí trong năm. Sau tiết khí này, người Việt sẽ đón tiết Xuân phân. Tại Việt Nam, Xuân phân được xem là thời điểm giữa mùa xuân, theo lịch tiết khí và truyền thống nông nghiệp.

Trong khi đó, tại Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia phương Tây, ngày này lại được xem là ngày đầu tiên của mùa xuân ở bán cầu Bắc, đồng thời bắt đầu mùa thu ở bán cầu Nam, theo cách phân chia mùa thiên văn.

Theo dương lịch và âm lịch hôm nay 11.3, có ngày lễ hay sự kiện nào đặc biệt ở Việt Nam và trên thế giới?

Ngày 11.3 là ngày gì?

Tại Việt Nam, ngày 11.3 hôm nay không phải ngày lễ lớn. Trên thế giới, hôm nay là ngày Hệ thống ống nước thế giới (World Plumbing Day). Ngày này nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh.

Theo trang daysoftheyear.com, ngày Hệ thống đường ống nước thế giới là một sự kiện quốc tế, do Hội đồng Hệ thống đường ống nước thế giới (WPC) khởi xướng, được tổ chức vào ngày 11.3 hằng năm để ghi nhận vai trò quan trọng của hệ thống đường ống nước đối với sức khỏe và tiện nghi xã hội.

Thông qua các quốc gia thành viên và quan hệ đối tác với các tổ chức như tổ chức Y tế thế giới (WHO), WPC hoạt động quanh năm để thúc đẩy lợi ích của hệ thống đường ống nước an toàn, nhưng vào năm 2010, tổ chức này đã quyết định khởi xướng ý tưởng dành một ngày duy nhất trên lịch thế giới cho vấn đề hệ thống đường ống nước.

Hôm nay 11.3 là ngày gì? Lịch âm, lịch vạn niên có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Bánh quế thông thường nhờ có thêm yến mạch và các loại hạt sẽ bổ dưỡng và tốt hơn

Tại phương Tây, Timeanddate.com cho biết hôm nay là ngày lễ vui vẻ - ngày Bánh quế yến mạch và các loại hạt. Đây là ngày để mọi người tự thưởng cho mình không chỉ là những chiếc bánh quế thông thường, mà còn là "phiên bản lành mạnh hơn" của món ăn sáng phổ biến ở Mỹ và nhiều nước phương Tây này.

Bánh quế yến mạch được làm bằng cách thêm yến mạch ăn liền và các loại hạt khác nhau vào hỗn hợp bột làm bánh quế thông thường gồm bột mì, trứng và bơ. Chúng có thể được ăn giống như bánh quế thông thường - ăn không hoặc ăn kèm với các loại topping khác nhau như trái cây, sữa chua, kem tươi hoặc thạch hay mứt…

"Bánh quế thông thường nhờ có thêm yến mạch và các loại hạt sẽ bổ dưỡng và tốt hơn. Yến mạch là loại ngũ cốc giàu protein, khoáng chất và chất xơ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thường xuyên ăn yến mạch có thể làm giảm cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao và một số loại ung thư", chuyên gia cho biết.

Tin liên quan

Hôm nay ngày 28.2: Theo lịch âm, lịch vạn niên là ngày gì đặc biệt?

Hôm nay ngày 28.2: Theo lịch âm, lịch vạn niên là ngày gì đặc biệt?

Theo lịch hôm nay, lịch vạn niên, ngày 28.2 là ngày gì đặc biệt mà nhiều người quan tâm?

Hôm nay 4.3 là ngày gì? Lịch âm, lịch vạn niên có gì đặc biệt?

Hôm nay 10.3 là ngày gì mà nhiều người quan tâm, ngày mấy theo lịch âm?

Khám phá thêm chủ đề

ngày 11.3 ngày 11/3 là ngày gì hôm nay là ngày gì lịch âm hôm nay lịch vạn niên lịch Âm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận