Hôm nay 11.3 là ngày gì? Lịch âm, lịch vạn niên có gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ tư giữa tuần. Theo lịch âm hôm nay, ngày 11.3 là ngày 23 tháng giêng (tháng 1), theo cách gọi can chi là ngày Giáp Thân, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ.

Ngày 11.3 hôm nay là ngày gì theo dương lịch, âm lịch?

Về phương diện tiết khí, người Việt đang trải qua tiết Kinh trập, tiết khí thứ 3 trong 24 tiết khí trong năm. Sau tiết khí này, người Việt sẽ đón tiết Xuân phân. Tại Việt Nam, Xuân phân được xem là thời điểm giữa mùa xuân, theo lịch tiết khí và truyền thống nông nghiệp.

Trong khi đó, tại Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia phương Tây, ngày này lại được xem là ngày đầu tiên của mùa xuân ở bán cầu Bắc, đồng thời bắt đầu mùa thu ở bán cầu Nam, theo cách phân chia mùa thiên văn.

Theo dương lịch và âm lịch hôm nay 11.3, có ngày lễ hay sự kiện nào đặc biệt ở Việt Nam và trên thế giới?

Ngày 11.3 là ngày gì?

Tại Việt Nam, ngày 11.3 hôm nay không phải ngày lễ lớn. Trên thế giới, hôm nay là ngày Hệ thống ống nước thế giới (World Plumbing Day). Ngày này nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh.

Theo trang daysoftheyear.com, ngày Hệ thống đường ống nước thế giới là một sự kiện quốc tế, do Hội đồng Hệ thống đường ống nước thế giới (WPC) khởi xướng, được tổ chức vào ngày 11.3 hằng năm để ghi nhận vai trò quan trọng của hệ thống đường ống nước đối với sức khỏe và tiện nghi xã hội.

Thông qua các quốc gia thành viên và quan hệ đối tác với các tổ chức như tổ chức Y tế thế giới (WHO), WPC hoạt động quanh năm để thúc đẩy lợi ích của hệ thống đường ống nước an toàn, nhưng vào năm 2010, tổ chức này đã quyết định khởi xướng ý tưởng dành một ngày duy nhất trên lịch thế giới cho vấn đề hệ thống đường ống nước.

Bánh quế thông thường nhờ có thêm yến mạch và các loại hạt sẽ bổ dưỡng và tốt hơn

Tại phương Tây, Timeanddate.com cho biết hôm nay là ngày lễ vui vẻ - ngày Bánh quế yến mạch và các loại hạt. Đây là ngày để mọi người tự thưởng cho mình không chỉ là những chiếc bánh quế thông thường, mà còn là "phiên bản lành mạnh hơn" của món ăn sáng phổ biến ở Mỹ và nhiều nước phương Tây này.

Bánh quế yến mạch được làm bằng cách thêm yến mạch ăn liền và các loại hạt khác nhau vào hỗn hợp bột làm bánh quế thông thường gồm bột mì, trứng và bơ. Chúng có thể được ăn giống như bánh quế thông thường - ăn không hoặc ăn kèm với các loại topping khác nhau như trái cây, sữa chua, kem tươi hoặc thạch hay mứt…

"Bánh quế thông thường nhờ có thêm yến mạch và các loại hạt sẽ bổ dưỡng và tốt hơn. Yến mạch là loại ngũ cốc giàu protein, khoáng chất và chất xơ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thường xuyên ăn yến mạch có thể làm giảm cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao và một số loại ung thư", chuyên gia cho biết.