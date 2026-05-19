Hôm nay 19.5 là ngày gì?: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cao An Biên
19/05/2026 05:00 GMT+7

Hôm nay 19.5 kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay có gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 138. Theo lịch âm hôm nay 19.5 là ngày 3 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Quý Tỵ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Kim Dương

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Kim Dương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi cho rằng ngày này "xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải".

Dưới góc độ tiết khí, người Việt trải qua ngày thứ 15 đón tiết Lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 5.5 và kết thúc vào ngày 21.5, đánh dấu thời tiết trở nên nóng bức, khó chịu hơn khi vào hè.

136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19.5 hằng năm là ngày kỷ niệm trọng đại với người Việt Nam và nhiều bạn bè quốc tế. Đó là ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Năm 2026 kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026). Không chỉ là một nhà chính trị lỗi lạc, nhà quân sự tài ba, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một nhà văn hóa lớn không chỉ của riêng dân tộc Việt Nam mà còn của cả nhân loại.

Không chỉ là một nhà chính trị lỗi lạc, nhà quân sự tài ba, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một nhà văn hóa lớn không chỉ của riêng dân tộc Việt Nam mà còn của cả nhân loại

Năm 1990, UNESCO chính thức ra Nghị quyết về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Trong khi đó trên thế giới, ngày 19.5 là ngày Bác sĩ gia đình thế giới (World Family Doctor Day), theo Timeanddate.com. Ngày này được tổ chức Bác sĩ Gia đình Thế giới (WONCA) khởi xướng từ năm 2010, nhằm tôn vinh vai trò của các bác sĩ gia đình trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ở Mỹ, ngày 19.5 là một ngày lễ vui vẻ - ngày Tia nắng tháng 5 (May Ray Day). Mặc dù nguồn gốc của ngày này vẫn chưa được biết rõ, nhưng ngày này khuyến khích mọi người tận hưởng thời gian dưới ánh mặt trời.

