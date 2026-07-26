Hôm nay 26.7 là ngày gì? Theo lịch âm, ngày Tân Sửu có gì đáng lưu ý?

Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 207. Theo lịch âm hôm nay 26.7 là ngày 13 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Tân Sửu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Ngày 26.7 theo lịch âm hôm nay có gì lưu ý? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Huyền Vũ. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 4 người Việt đón tiết Đại thử, tiết khí thứ 12 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này chính thức bắt đầu vào ngày 23.7 và kết thúc vào ngày 8.8, đánh dấu thời tiết trở nên nóng oi bức vào mùa hè.

Ngày 26.7 là ngày gì?

Ở Việt Nam, 26.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên, hôm nay được nhiều người quan tâm vì là ngày kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (26.7.1960 - 26.7.2026).

Theo đó, ngày 26.7.1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh công bố luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của ngành Kiểm sát nhân dân.

Trong khi đó trên thế giới, ngày 26.7 được nhiều người quan tâm vì là ngày Quốc tế bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn (International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem).

Timeanddate.com cho biết ngày này được UNESCO thông qua năm 2015 và kỷ niệm hằng năm. Ngày này nhằm mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hệ sinh thái rừng ngập mặn và thúc đẩy các giải pháp quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái này.

Hôm nay là ngày Quốc tế bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn ẢNH: CAO AN BIÊN

Hệ sinh thái là một cộng đồng sinh học gồm các sinh vật tương tác với nhau và môi trường vật lý của chúng. Hệ sinh thái rừng ngập mặn là những hệ sinh thái chủ yếu gồm các loài cây thân gỗ và cây bụi ngập mặn sống ở vùng ven biển và vùng triều ở các vĩ độ cận nhiệt đới và nhiệt đới.

Ở phương Tây, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày của chú và dì. Theo Timeanddate.com, ngày này nhằm tôn vinh tất cả những người chú, người dì tuyệt vời trong cuộc đời bạn.