Lịch âm hôm nay 22.7: Lưu ý khi xuất hành, cầu tài ngày Đinh Dậu

Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 203. Theo lịch âm hôm nay 22.7 là ngày 9 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Dậu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 22.7 có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Chu Tước. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành, cầu tài đều xấu, hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 16, cũng là ngày cuối cùng trong năm 2026 người Việt đón tiết Tiểu thử, tiết khí thứ 11 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 7.7, sau khi tiết Hạ chí vừa kết thúc và kết thúc vào ngày 22.7 hôm nay.

Ngày 22.7 là ngày gì?

Ở Việt Nam, 22.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên trên thế giới, hôm nay được nhiều người quan tâm vì là một ngày Quốc tế não bộ (World Brain Day), theo Timeanddate.com.

Hằng năm, ngày 22.7 được cộng đồng y khoa thế giới hưởng ứng là ngày Quốc tế não bộ, do Liên đoàn Thần kinh học thế giới (World Federation of Neurology) khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe não bộ và các bệnh lý thần kinh.

Đây là một tổ chức quốc tế tập hợp các hội thần kinh học quốc gia nhằm thúc đẩy nghiên cứu, giáo dục và cải thiện chăm sóc thần kinh trên toàn cầu. Đây là một trong những tổ chức chuyên môn có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thần kinh học, kết nối các chuyên gia, hỗ trợ đào tạo và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Theo Timeanddate.com, hôm nay là ngày lễ vui vẻ ở phương Tây, ngày Pi. Ngày này dành riêng cho hằng số toán học Pi (π). Pi biểu thị mối quan hệ giữa chu vi và đường kính của một vòng tròn và được ký hiệu bằng phân số 22/7, xấp xỉ bằng 3,14.

Là một trong những hằng số toán học được biết đến rộng rãi nhất, π, là một số vô tỉ, các chữ số của nó lặp lại một cách ngẫu nhiên và không bao giờ kết thúc. Ở những quốc gia viết ngày tháng theo định dạng ngày/tháng, người dân kỷ niệm ngày Pi vào ngày 22.7. Mặt khác, những nơi viết theo định dạng tháng/ngày kỷ niệm ngày Pi vào ngày 14.3.