Lịch âm hôm nay: Tháng 6 Ất Mùi bắt đầu, có ngày quan trọng cần lưu ý

Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 192. Theo lịch âm hôm nay 14.7 là ngày 1 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Sửu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Như vậy, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 6 âm lịch.

Theo lịch âm hôm nay 14.7 là ngày đầu tiên của tháng 6 Ất Mùi ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Chu Tước. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành, cầu tài đều xấu, hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 8 trong năm 2026 người Việt đón tiết Tiểu thử, tiết khí thứ 11 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 7.7, sau khi tiết Hạ chí vừa kết thúc và kết thúc vào ngày 22.7 tới đây.

Tháng Ất Mùi có ngày gì cần lưu ý?

Người Việt vừa trải qua tháng 5 âm lịch, còn gọi là tháng Giáp Ngọ. Tháng này bắt đầu từ ngày 15.6 và kéo dài tới 14.7 hôm nay, khi tháng Ất Mùi (tháng 6) tiếp nối. Trong tháng Giáp Ngọ vừa qua có ngày tết Đoan Ngọ 2026, diễn ra vào mùng 5 tháng 5 âm lịch hằng năm.

Tháng Ất Mùi năm Bính Ngọ có 30 ngày, bắt đầu từ hôm nay và kết thúc vào ngày 13.8, khi tháng Bính Thân tiếp nối. Trong tháng này có ngày rất quan trọng trong Phật giáo, chính là ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo (19 tháng 6 âm lịch).

Ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo là ngày tưởng nhớ vị bồ tát gần gũi với chúng sinh, nhắc nhở Phật tử sống lương thiện, không oán thù, luôn bao dung để bản thân tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Trong tháng Ất Mùi có ngày rất quan trọng trong Phật giáo, chính là ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo (19 tháng 6 âm lịch) ẢNH: CAO AN BIÊN

Hằng năm, phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm trong các ngày âm lịch 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Trong đó, ngày 19 tháng 2 là ngày vía Quán Thế Âm đản sanh, ngày 19 tháng 6 ngày là vía Quán Thế Âm thành đạo và ngày 19 tháng 9 là ngày vía Quán Thế Âm xuất gia.

Ở Việt Nam, ngày 14.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên trên thế giới, ngày này được nhiều người quan tâm vì là ngày Quốc khánh Pháp.

Ngày 14.7 còn là ngày lễ vui vẻ - ngày hỗn loạn. Theo Timeanddate.com, ngày này nhằm tôn vinh sự hỗn loạn và mất trật tự. Ngày này nhắc nhở về sự hỗn loạn và bất ổn vốn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta.

Ngày lễ không chính thức này khuyến khích mọi người nhìn nhận những biến động và thay đổi trong cuộc sống theo một cách khác. Nó cũng truyền cảm hứng cho những người tham gia lễ hội tìm cách tạm dừng những lo toan thường nhật và mang lại trật tự, sự cân bằng cho cuộc sống của họ.