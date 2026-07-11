Lịch âm hôm nay 11.7 ngày Bính Tuất, có may mắn? Dương lịch là ngày gì?

Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 189. Theo lịch âm hôm nay 11.7 là ngày 27 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay là ngày Bính Tuất, có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Đường. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 5 trong năm 2026 người Việt đón tiết Tiểu thử, tiết khí thứ 11 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 7.7, sau khi tiết Hạ chí vừa kết thúc và kết thúc vào ngày 22.7 tới đây.

11.7 là ngày Dân số thế giới, nguồn gốc ngày này từ đâu?

Ở Việt Nam, 11.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên hôm nay là ngày được nhiều người Việt Nam cũng như người dân trên toàn thế giới quan tâm vì 11.7 là ngày Dân số thế giới (World Population Day).

Timeanddate.com cho biết được tổ chức vào ngày 11.7 hằng năm, ngày Dân số thế giới nhằm mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về các vấn đề dân số khác nhau như tầm quan trọng của kế hoạch hóa gia đình, bình đẳng giới, nghèo đói, sức khỏe bà mẹ và nhân quyền.

11.7 là ngày Dân số thế giới (World Population Day) ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày này được các nhóm doanh nghiệp, tổ chức cộng đồng và cá nhân trên toàn thế giới kỷ niệm bằng nhiều cách khác nhau. Các hoạt động bao gồm hội thảo thảo luận, các buổi cung cấp thông tin giáo dục và các cuộc thi viết luận…

Ngày Dân số thế giới được thành lập năm 1989 như một sự phát triển từ ngày 5 tỉ người, được kỷ niệm vào ngày 11.7.1987. Liên Hiệp Quốc ủng hộ sự kiện này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề dân số và tác động của chúng đối với sự phát triển và môi trường.

Kể từ đó, với sự khuyến khích của Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA), các chính phủ, tổ chức phi chính phủ, các thể chế và cá nhân đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục khác nhau để kỷ niệm sự kiện thường niên này.



