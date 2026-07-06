Hôm nay là ngày Quốc tế nụ hôn 6.7, nguồn gốc từ đâu? Lịch âm có gì?

Dương lịch hôm nay là thứ hai, ngày Quốc tế nụ hôn, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 184. Theo lịch âm hôm nay 6.7 là ngày 22 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Hôm nay là ngày Quốc tế nụ hôn 6.7 ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Dương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 16, cũng là ngày cuối cùng người Việt đón tiết Hạ chí, tiết khí thứ 10 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 21.6 và kết thúc vào ngày hôm nay 6.7, khi tiết Tiểu thử tiếp nối vào ngày mai 7.7.

Hôm nay 6.7 là ngày gì?

Ở Việt Nam, hôm nay 6.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên trên thế giới, ngày này được nhiều người quan tâm vì là ngày Quốc tế nụ hôn hay ngày Hôn thế giới (Kissing day), theo Timeanddate.com.

Mặc dù nguồn gốc chính xác của ngày lễ không chính thức này vẫn chưa được biết rõ, nhưng người ta cho rằng nó bắt đầu ở vương quốc Anh. Hiện nay, ngày này đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Nhiều nước trên thế giới đã chọn ngày 6.7 là ngày Quốc tế Nụ hôn và được Liên Hiệp Quốc phê duyệt. Vào ngày này người ta thường cùng nhau ăn mừng hoặc tham gia các hoạt động gây quỹ, từ thiện để thể hiện sự gắn kết yêu thương.

Mặc dù hôn là một trong những cử chỉ được nhận biết rộng rãi nhất trên thế giới, nhưng nó lại mang ý nghĩa và tầm quan trọng khác nhau tùy thuộc vào từng nền văn hóa. Ở một số nền văn hóa, việc hôn giữa người khác giới bị coi là không đứng đắn, trong khi ở những nền văn hóa khác, hôn được xem là biểu tượng của sự thân mật và chỉ được dùng để bày tỏ tình yêu. Ở nhiều nền văn hóa khác, hôn có thể là dấu hiệu của sự tôn trọng, lời chào hỏi hoặc tình bạn.

Các nhà nhân chủng học và khoa học đã đề xuất 2 giả thuyết khác nhau về lý do tại sao con người hôn nhau. Giả thuyết đầu tiên cho rằng hôn nhau là một hành vi tiến hóa từ việc cho ăn bằng nụ hôn - nơi các bà mẹ đút thức ăn đã được nhai nát vào miệng con mình.

Giả thuyết thứ hai cho rằng hôn nhau là một bản năng mà con người đã có trong suốt lịch sử loài người. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature cho thấy 2/3 số người nghiêng đầu sang phải khi hôn.