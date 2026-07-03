Hôm nay 3.7 là ngày gì mà nhiều người quan tâm? Lịch âm cần lưu ý gì?

Hôm qua 2.7, cả nước hướng về TP.HCM khi ngày này đánh kỷ niệm tròn 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác Hồ (2.7.1976 - 2.7.2026).

Lịch âm hôm nay 3.7 có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Đường. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý".



Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 13 người Việt đón tiết Hạ chí, tiết khí thứ 10 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 21.6 và kết thúc vào ngày 6.7, khi tiết Tiểu thử tiếp nối.

Ngày 3.7 là ngày gì?

Ở Việt Nam, 3.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên trên thế giới, ngày này được nhiều người quan tâm vì đánh dấu ngày Quốc tế không sử dụng túi ni lông (International Plastic Bag Free Day).

Theo Timeanddate.com, được khởi xướng bởi Bag Free World, một "sáng kiến toàn cầu nhằm loại bỏ việc sử dụng túi nhựa dùng một lần", ngày Quốc tế không sử dụng túi ni lông là một ngày lễ không chính thức nhằm thúc đẩy bảo vệ môi trường bằng cách khuyến khích mọi người từ chối sử dụng túi nhựa.

Ngày lễ này cũng nâng cao nhận thức về tác hại của túi nhựa đối với thiên nhiên, động vật và sinh vật biển. Việc hạn chế sử dụng túi nhựa dùng một lần góp phần giảm ô nhiễm môi trường và bảo vệ hệ sinh thái.

Ở Mỹ, hôm nay là ngày lễ vui vẻ, ngày tự khen ngợi bản thân qua gương

Ở Mỹ cũng như một số nước phương Tây, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày tự khen ngợi bản thân qua gương. Đây là một ngày để khuyến khích sự chấp nhận bản thân và thừa nhận rằng bạn xinh đẹp, thông minh và mạnh mẽ, theo Timeanddate.com.

"Trong thế giới hối hả ngày nay, đôi khi chúng ta dễ dàng quên đi việc trân trọng bản thân và nhận ra rằng mỗi người đều độc đáo và tuyệt vời. Ngày tự khen ngợi bản thân qua gương là một ngày lễ không chính thức có nguồn gốc không rõ ràng, khuyến khích chúng ta nhìn vào gương và khẳng định rằng mình đặc biệt và xinh đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài", Timeanddate.com thông tin.