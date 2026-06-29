Lịch âm hôm nay là rằm tháng 5, người Việt cần lưu ý gì?

Dương lịch hôm nay là thứ hai, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 178. Theo lịch âm hôm nay 29.6 là ngày 15 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Tuất, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Như vậy, hôm nay là ngày rằm tháng 5.

Hôm nay là rằm tháng 5 ẢNH: AI

Rằm tháng 5, tức ngày 15 tháng 5 âm lịch hằng năm tuy không phải là một lễ lớn như rằm tháng giêng hay rằm tháng 7, rằm tháng 8 nhưng lại là thời điểm mang ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh và sinh hoạt dân gian người Việt.

Theo dân gian, tháng 5 âm lịch thường là thời điểm nắng nóng cực điểm trong năm, là giai đoạn nắng nóng mạnh mẽ đầu mùa hè. Giai đoạn này cũng là lúc dịch bệnh, côn trùng, sâu bọ phát triển mạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe và mùa màng. Dân gian gọi đây là "tháng cửu độc" (9 ngày độc), hàm ý những nguy cơ tiềm ẩn về cả thể chất và tinh thần, người Việt cần chú ý trong sinh hoạt, ăn uống để đảm bảo sức khỏe.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Hầu. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành dầu ít hay nhiều cũng cãi cọ, phải tránh xảy ra tai nạn chảy máu, máu sẽ khó cầm".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 9 người Việt đón tiết Hạ chí, tiết khí thứ 10 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 21.6 và kết thúc vào ngày 6.7, khi tiết Tiểu thử tiếp nối.

Ngày 29.6 có gì đặc biệt?

Hôm nay 29.6 không phải là ngày lễ lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên, trên thế giới, ngày này được nhiều người quan tâm vì là ngày Quốc tế vùng nhiệt đới (International Day of the Tropics), theo Timeanddate.com.

Liên Hiệp Quốc chọn ngày 29.6 là là ngày Quốc tế vùng nhiệt đới nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các vùng nhiệt đới đối với đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Ngày Quốc tế vùng nhiệt đới 29.6 nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các vùng nhiệt đới đối với đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ẢNH: CAO AN BIÊN

Hôm nay cũng là ngày Thiết kế công nghiệp thế giới (World Industrial Design Day). Ngày này do tổ chức Thiết kế thế giới (World Design Organization) khởi xướng, nhằm tôn vinh vai trò của thiết kế công nghiệp trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và nâng tầm chất lượng cuộc sống.

Ngày Quốc tế bùn (International Mud Day) là sự kiện thường niên diễn ra vào ngày 29.6, khuyến khích trẻ em và cộng đồng kết nối với thiên nhiên thông qua các hoạt động vui chơi với bùn.

Sự kiện được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục mầm non ngoài trời, đồng thời truyền tải thông điệp về vui chơi, học tập qua trải nghiệm và nâng cao nhận thức về điều kiện vệ sinh, nước sạch ở nhiều nơi trên thế giới.