Tháng 7 bắt đầu từ hôm nay: Tháng này xuất hiện ngày rất đặc biệt

Dương lịch hôm nay là thứ tư, ngày đầu tiên của tháng 7, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 180. Theo lịch âm hôm nay 1.7 là ngày 17 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 7 ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Đạo. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 11 người Việt đón tiết Hạ chí, tiết khí thứ 10 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 21.6 và kết thúc vào ngày 6.7, khi tiết Tiểu thử tiếp nối.

Ngày 1.7 là ngày gì? Trong tháng 7 có ngày gì đáng chú ý?

Tháng 7 dương lịch có 31 ngày, bắt đầu từ hôm nay và kéo dài đến ngày 31.7.2026, nhằm ngày 18 tháng 6 âm lịch, còn gọi là ngày Bính Ngọ, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Trong tháng 7 này, vào ngày 2.7 là ngày đặc biệt được rất nhiều người Việt Nam quan tâm, chia sẻ vì là kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Tháng 7 này còn diễn ra nhiều sự kiện, lễ kỷ niệm đáng chú ý như hôm nay 1.7 là ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam. Đây là dịp để toàn xã hội nhấn mạnh vai trò của chính sách bảo hiểm y tế trong việc đảm bảo quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân.

Ngày 2.7 là ngày đặc biệt được rất nhiều người Việt Nam quan tâm, chia sẻ vì là kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026) ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày này không chỉ đề cao vai trò của ngành bảo hiểm mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng về việc tham gia bảo hiểm y tế như một cách chủ động bảo vệ bản thân và gia đình.

Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15.7), ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7), ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7), ngày Dân số thế giới (11.7), ngày Hữu nghị quốc tế và ngày Thế giới phòng chống buôn bán người (30.7)... đều là những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý trong tháng 7 này.